香港再出發大聯盟到深圳考察　新皇崗口岸探討直升機及遊艇通關

香港再出發大聯盟昨日(10日)到深圳了解港深融合發展情况。身兼港區人大代表的召集人、大聯盟副秘書長陳勇指， 新皇崗口岸預計於2026年建成，將加入多種科技元素，包括口岸會實行一地兩檢。他又指深圳正規劃在口岸設直升機和遊艇關口，實現後市民可海陸空過關。



被問到要求取消「黑碼」健康申報的進展，陳勇指需等待相關部委部門考慮整體情況，例如有無新疫情或新變種等。



陳勇（中）指新皇崗關口實行一地兩檢。（歐嘉樂攝）

黃冰芬︰中英街適合做兩地融合試範區

政府早前表示會進一步開放沙頭角邊界禁區，不過仍不會對外開放中英街。港區全國人大代表黃冰芬指中英街街道非常落後，如同80年代的深圳，稱香港回歸20多年後，中英街都沒有被發展。

黃冰芬認為沙頭角中英街適合做兩地融合，提議重建沙頭角口岸和提升中英街的品質，合作建設「深港國際旅遊消費合作區」，在沙頭角中英街發展跨境消費等服務型行業，逐步形成港深東部生態旅遊圈。

梁海明︰深港合作發展有助探索制度優勢

絲路智谷研究院院長、香港再出發大聯盟共同發起人梁海明指，推動「香港北部都會區」與「深港口岸經濟帶」合作發展，有利於探索如何更好利用兩種制度的優勢，在大灣區資金、人員、貨物、資訊流動和規則對接等方面發揮示範功能，亦有利於進一步消除大灣區城市群內部各類經濟要素跨境流動的障礙和隔閡。