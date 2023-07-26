港區人大聯署冀取消「黑碼」　李慧琼：長者用智能電話或有困難

港區全國人大全體36名代表聯署，希望內地海關總署可取消來往內地時需填寫、俗稱「黑碼」的健康申報表。



昨（25日）抵北京出席人大常委會會議的全國人大常委、民建聯主席李慧琼表示，因兩地智慧城市發展步伐不一，香港長者或使用智能電話有困難，且在關口或有網絡問題，故提出相關建議，又稱現時已從疫情中復常，應取消相關防疫措施。



中港兩地今年初通關，隨疫情受控已取消需做核酸檢測的要求，但仍維持出示「黑碼」的安排。李慧琼昨出席人大常委會會議時，向全國人大代表工作委員會提交全體36名港區人大代表聯署信，希望取消「黑碼」安排。

李慧琼今（26日）在電台節目表示，一直與保安局等部門保持溝通，亦有親自與中聯辦商討，希望可爭取取消「黑碼」，但進展未見顯著，故決定聯署提出請求。

全國人大常委、民建聯主席李慧琼。（資料圖片/林靄怡攝）

她表示，「黑碼」不止適用於香港及澳門，海外人士也要用到，由於兩地發展智慧城市步伐不一，不少長者或使用智能電話有困難，且在關口網絡未必暢順，外國旅客也可能不掌握使用「黑碼」，阻慢過關時間。

她表示，復常後應取消「黑碼」安排，暫未知為何會維持，料可能與內地「乙類乙管」防疫政策有關，希望能與相關內地海關部門溝通。

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李慧琼又提到，昨在北京開人大常委會，已講明不需戴口罩，但後來維持部份閉環管理措施，例如需要做核酸檢查，及盡量留在酒店不可外出等。

除取消「黑碼」外，她期望為便利過關，兩地可實施「合作查檢、一地放行」，即過關是只需由香港及內地人員共同查檢一次已可放行，不需兩地各檢查一次隨身物品及行李。

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