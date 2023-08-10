取消黑碼︱深圳市口岸辦回應稱屬國家事權　已積極向上級部門反映

深圳市口岸辦日前公布擬提升羅湖口岸設施，並將實行「常旅客」計劃，讓特定人群通關更便捷，不過，目前入境內地仍須進行俗稱「黑碼」的健康申報，港區全國人大全體代表聯署，希望可取消「黑碼」。深圳市口岸辦就香港人提出取消「黑碼」回應稱，目前港澳旅客的健康申報填報項目已大幅精簡，旅客過境需進行健康申報屬國家事權，深圳市口岸辦已積極向上級主管部門反映。



健康申報已進行專項優化 填報項目大幅精簡

深圳市口岸辦就香港各界人士提出取消俗稱「黑碼」的「健康申明卡」回應，表示目前港澳旅客的健康申報已經進行專項優化，填報項目大幅精簡，又指，旅客過境時需要進行健康申報這一事項屬於國家事權，深圳市口岸辦亦已積極向上級主管部門反映。

口岸有工作人員協助填報

對於有長者因不會用智能手機而在填報健康申明卡時遇到困難，深圳市口岸辦指，口岸現場有工作人員可以協助填報，而考慮到關口來往的旅客中長者比較多，對智能手機掌握不熟悉，現場工作人員可以代為操作。

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