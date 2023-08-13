內地客消費習慣改變不再單止購物　陳茂波：短期內搞好香港夜市

近期社會各界關注香港疫後復蘇步伐，財政司司長陳茂波今早（13日）發表網誌指，旅客來港旅遊的目的改變，以購物為主的比例較疫情前下降，更多的是為參與文化、藝術和展覽活動。他承諾，短期內政府會與業界合力搞活搞旺香港的夜市，更好鞏固復蘇中的各個經濟環節，保持復蘇動力，中長遠要繼續為香港發展增添動能。



另外，美國政府簽署政令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域投資。陳茂波形容，美方的打壓無理、霸道，強調此舉只會更堅定國家與香港推動創科發展的決心，並透露「人工智能超算中心」及相關營運模式的顧問研究已於5月展開，預計將於今個年度內完成。



財政司司長陳茂波今早（13日）發表網誌，指美方無理、霸道的打壓只會更堅定國家與香港推動創科發展的決心。（資料圖片／梁鵬威攝）

美國白宮日前公布總統拜登（Joe Biden）簽署限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令。陳茂波批評，美國不斷以各種藉口和手段，企圖壓制中國的創科發展，但強調會堅持推動創科，「這種無理、霸道的打壓只會更堅定我們推動創科發展的決心，務必為自身的經濟開闢更多新的賽道，同時助力國家實現高水平科技自立自強。」

要推動人工智能產業發展，陳茂波認為「數據」、「算力」和「算法」是當中的三大核心要素。他指，在「一國兩制下」，香港一方面資訊自由流通，加上法制完善，為匯聚國際資訊和數據提供有利環境；另一方面，港府6月底與國家網信辦簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，有利促進內地數據在大灣區內跨境安全流動和使用。

另外，「人工智能超算中心」及相關營運模式的顧問研究已於5月展開，將於今個年度內完成，港府將繼續培育本地創科公司外，亦正加緊吸引重點的創科企業落戶香港或擴展其在港營運的規模，加速香港人工智能產業生態系統的形成。

（財政司司長網誌圖片）

寄語業界抓準服務的特色 稱於短期內搞旺香港夜市

除此之外，陳茂波亦提到本港近月的旅遊業表現。他指七月訪港旅客人數約360萬人次，按月上升逾三成，而按旅發局的調查顯示，內地旅客的消費習慣有所改變，以購物作為主要來港目的的比例，較疫情前下降；現時來港旅遊的目的更多是為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會，寄語業界：「客人重視的是產品和服務的特色、創意、質素和用戶體驗，我們必須抓準。」

他又指，內地和東南亞市場恢復較快，當中內地遊客數量已恢復至約疫情前七成；東南亞國家如菲律賓的遊客已超過疫情前；泰國遊客則超過九成。他續指，8月首十天的日均訪港旅客數量，已超過13萬人次。

陳茂波說，短期內會與業界合力搞活搞旺香港的夜市，鞏固復蘇中的各個經濟環節，保持復蘇動力，中長遠要繼續為香港發展增添動能。