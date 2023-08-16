馬逢國為財會零發言解畫：撥款更有效率　迄今較上屆增近1.5倍

《香港01》發現有15名立法會議員今年在專責審批政府撥款申請的財務委員會會議上零發言，其中一人正是選委界議員馬逢國。不過，他並無回應《香港01》就事件的查詢，改為在社交平台發出題為「立法會小知識普及：財委會討論安排」 文章，稱：「本人曾多次按撥款申請内容，選擇性參加（財委會轄下）小組委員會的討論，提出置疑；既然獲得滿意的回覆，自然沒有在財委會會議上提問。」



他又指，本屆立法會迄今通過的撥款較上屆增加143%，強調議會更有效，對香港社會有利。



立法會財委會轄下有兩個小組委員會，分別是人事編制和工務小組委員會。翻查立法會資料，今年1月至立法會7月中休會期前，人事編制小組委員會共召開13會議；工務小組委員會召開12次會議。馬逢國分別列席2次人事小組及1次工務小組會議。



馬逢國。（資料圖片）

馬逢國：多次參與小組委員會討論

馬逢國於文中指，向財委會申請撥款的項目，會先提交財委會屬下兩個小組委員會——工務和人事編制——進行討論，由申請的部門解釋和提供理據，若會上未能令委員滿意，會再開會討論或要求提交補充文件。小組委員會並會就提交財委會時是否需要再討論進行投票，若通過不需要的話，會在發給所有議員的財委會議程上標示。

雖然他本人並非兩個小組委員會成員，但按立法會議事，所有議員均可閲覽有關的文件和列席會議，並在委員會主席的同意下發言，只是不能參與投票。

所以，本人曾多次按撥款申請内容，選擇性參加小組委員會的討論，提出置疑；既然獲得滿意的回覆，自然沒有在財委會會議上提問。 立法會議員馬逢國

馬逢國指曾多次按撥款申請内容，選擇性參加小組委員會的討論。（馬逢國Facebook）

因此，他對財委會目前採取的討論模式表示認同，稱大會上即使討論主要也是針對政府財務安排，此舉避免出現討論離題，也讓財委會的撥款更有效率。他更指本屆立法會迄今通過的撥款金額，較上屆增加143%，認為對香港整體發展是有利。

2月8日曾列席工務小組委員會

馬逢國稱多次出席財會轄下小組委員會。據立法會網站資料顯示，馬逢國於2月8日的工務小組委員會上，提及政府當局應清楚交代有關簡約公屋項目成本的資料，質疑政府如何善用簡約公屋拆卸後的組裝合成組件，又表示要藉簡約公屋項目推動關愛共融的社會文化等。

馬逢國。（立法會直播截圖／資料圖片）

本年2次列席人事小組會議

另外，在5月31日的人事編制小組委員會上，就文化體育及旅遊局開設新職位，馬逢國建議政府當局考慮調派政府新聞處人員協助進行推廣和宣傳，或委託公關公司進行有關全運會的宣傳和推廣活動；問及是否已物色合適人選出任全運會統籌辦主任等。

而在6月28日的人事編制小組委員會上，在審議選舉事務處開設2個編外職位的議程上，他促局方交代擬議職位的開設期 ，以及加強應用資訊科技可節省的選舉人手和成本等。