改規則後可選擇是否入財委會　議員寧願「沉默」之謎？

立法會財務委員在會期期間逢周五舉行會議，負責審查及批准政府提交的公共開支建議，包括財政司司長每年提交立法會的開支預算草案及撥款法案。上屆立法會修改議事規則後，議員由硬性規定加入財委會，變成可選擇是否加入。現時由89人組成的本屆立法會，財委會委員成員有82人。



部分議員解釋於財委會零發言時，指因為已經在財會轄下的人事編制委員會或工務小組委員已表達意見，不想再重覆。事實上，本屆財委會經常出現「毋須進一步討論、舉手投票」的情況。



財委會下設兩小組委員會分管人事與工務

財委會轄下有人事編制小組委員會及工務小組委員會，人事小組現時有34名委員，小組負責審核政府部門有關開設、重新調配和刪除常額及編外的首長級職位，及更改公務員各職級和職系架構的建議，並就該等事宜向財務委員會提出建議。本屆政府上任後，新思維立法會議員狄志遠便曾質疑為何政府頻頻申請開設首長級職位，已非善用現有人力資源，他多次投下棄權票。不過，開位申請依然順利通過。

工務小組有44名委員，專責審核政府在基本工程儲備基金下，用於工務計劃工程及由受資助機構進行工程，或代受資助機構進行的建造工程支付開支的建議，並就該等開支建議向財務委員會提出建議。今年較受爭議的項目為首批簡約公屋的149億元撥款申請，結果工務小組以34票贊成、0票反對及1票棄權通過提交財委會表決。而在財委會會議上，議員關注造價、拆卸費用，及擔心簡約公屋會與過渡性房屋重疊等問題，最後更要進行記名表決，61位出席議員，僅江玉歡投反對票，以及田北辰投棄權票。

然而，本屆財委會會議更經常出現的「毋須進一步討論、舉手投票」情況。因為兩個小組委員會曾開會議討論相關文件，財委會接納小組委員會的建議或決定，不再進一步討論相關文件，經由財委會主席決定毋須再討論而立即將文件付諸表決。不過，主席把文件付諸表決前，均須詢問委員是否有進一步提問。

陳振英是現任財委會主席。（張浩維攝/資料圖片）

有議員要求財委會討論個別議程 卻遭大比數否決

過去，曾有議員在財委會會議上，針對個別議程要求推翻工務小組毋須進一步討論的建議，希望財委會可能就議程作討論，結果遭大比數否決。

財委會主席陳振英：發言與否是自由選擇

現任財委會主席陳振英指出，發言與否是議員的自由選擇，但不排除部份項目已經在工務小組及人事小組上討論，而身兼小組委員的財委會委員避免重複發言。他又稱，本屆立法會議員分身不暇，不在財委會討論亦不代表只是「舉手通過」，反而是議員認為該項目在其他委員會已經得到充份討論。

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根據立法會網站介紹，過去財委會的成員包括立法會主席以外全體議員，改制後則訂明財委會由不少於50名委員組成，立法會主席仍然除外。未有加入本屆立法會財委會的7名議員，分別是現任立法會主席梁君彥、張宇人、廖長江、吳永嘉、林順潮、林哲玄和龍漢標。