15名立會財委會委員零發言　議員：文件無問題　不為發言而發言

立法會財委會專責審批政府公共開支建議，新一屆立法會的財務委員會卻多次極速完成審批撥款申請。《香港01》翻查本年1月至7月14日休會前，撇除審議財政預算案的特別財委會，其餘14次財委會的議員開會發言情況，有15位議員是零發言。



這15名議員包括謝偉俊、馬逢國、李浩然、劉智鵬、陳曼琪、梁毓偉、民建聯4位議員包括陳勇、李世榮、林琳、黃英豪，新民黨何敬康和李梓敬、工聯會黃國、及兩名功能界別議員，體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛和法律界的林新強、《香港01》向各人逐一作出查詢原由，部分未獲回覆。有回覆的議員，部分指因所屬政黨有分工、或已在財委會轄下兩個小組委員會提問，「不會為發言而發言」，法律界議員林新強更指文件無問題：「無謂拖長時間」。



立法會財委會專專責審議及通過政府的公共開支（資料圖片/李澤彤攝）

翻查會議記錄，上述15名零發言委員，本年截至7月14日的財委會出席率普遍頗高，有6人出席率更達100%，而民建聯的林琳因分娩關係，令出席率受影。不過，出席率高並不代表列席時間長，因立法會僅會記錄委員出席與否，出席時間則不予計算。

陳勇稱民建聯有黨員代表發言。（林靄怡攝／資料圖片）

民建聯：黨內有分工

其民建聯立法會議員陳勇指，民建聯在立法會有19席，在人事、工務小組、及各委員會都有分工，黨團亦會收集各黨員意見，再由相關議員代表民建聯在財委會上提出意見。被問及在財委會上沒有發言，會否出現觀感問題，他指最重要都是結果做到高效審議，形容「球隊最終要入到波，而球員都有喺唔同位置幫手」。不過，他指倘若因應社會要求，需要每一位民建聯議員在財委會上發言，黨內亦可考慮就分工作出調整，令整體發揮更加全面。

同屬民建聯的李世榮稱，因為不少議程已在財委會轄下的工務小組委員會，及其他委員會反覆討論，他是工務小組委員。

另一位民建聯議員林琳則指，黨內通常分工合作，議員有不同方法渠道，例如前廳交流會與政府討論議題，而她就財政預算案亦有踴躍發言，但部分事項範疇有其他黨友負責發言。她表示「我冇發言唔代表冇列席」，覺得問題不大，稱黨有運作方式，工作及主力發言都有分工。

黃國指政府有吸納議員意見。（盧翊銘攝/資料圖片）

工聯會黃國：政府就重大議程有「摸底」

工聯會理事長、立法會議員黃國稱，不少重大議程在審議前，政府有派員解釋及「摸底」，例如早前議員對政府開設新的常額職位有意見，在提交人事小組前後都有與政府溝通，及後政府吸納議員意見改為申請有時限的職位。他表示，如議程在提交財委會前已經在其他渠道溝通而減少分歧，議員不會「為發言而發言」，而是有需要才表達意見。

新民黨立法會議員李梓敬稱，在特別財委會、其他委員會及立法會會議上都有踴躍發言，在立法會會議上亦有積極提出質詢，但沒有特別就財委會會議發言作記錄。

新民黨立法會議員何敬康指，黨內有分工，如有他負責的議題，一定會發言。

林新強指其他會議有作出質詢。（歐嘉樂攝/資料圖片）

林新強：文件沒有問題 無謂拖長審批時間

法律界立法會議員林新強稱，財務委員會更多是在開會前，已可審閱政府的財政文件，政府在落實政策執行前已有充分討論。他表示，有在不同會議上向政府質詢有關律政司、司法機構、法援等的財政問題。當他審核文件後覺得沒有問題，便沒有特別在財委會上發言，無謂拖長立法會審批時間。

有議員不發言 亦有議員踴躍發言

不過，也有財委會委員踴躍發言，14次會議中，立法會議員陳紹雄在10次會議有發言，議員謝偉銓、李鎮強、梁子穎、簡慧敏亦有發言8次。他們亦分別擔任工務小組或人事小組的委員。