夜經濟｜餐飲業界：政府未有諮詢　延長營業有一大考慮

政府正探討搞活夜市，正在集思廣益的階段，當局初步有向發展商提議延長商場營業時間，另外亦正探討在海濱舉辦活動，有飲食業界《香港01》表示，政府未有諮詢業界意見，但支持延長商場營業時間。



徐汶緯指有消遣活動可帶動餐飲市道

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，政府沒有諮詢餐飲意見，現時政府搞活夜經濟傾向是搞旺整個本地晚上經濟活動，不是大笪地，認為沒有必要諮詢餐飲業的意見。他指現時餐飲業晚上8時後的生意不景，如果有消遣活動，相信能帶動消費氣氛，振興餐飲市道。他舉例指往時港人唱完卡拉OK後會去食宵夜，認為值得延長商場的營業時間。

而商場內的食肆亦可能響應搞活夜市而延長營業時間，被問到如何克服人手挑戰，徐汶緯表示不少食肆見生意不多提早收市，集中人手應對旺場的時段，希望加快審批輸入外勞計劃的申請，紓緩人手緊湊的情況。

楊位醒︰至少要做１萬元生意才能回本

香港餐務管理協會會長楊位醒亦同稱政府未向餐飲業界諮詢意見，他表示疫情後市民的生活習慣有所改變，商舖提早關門亦令市面人流減少，認為延長商場營業時間的同時，要考慮是否能帶旺人流。對於響應搞活夜市而延長營業時間的食肆，他表示「無客就節省人工」，食肆要計算因應延長營業時間而需要的人手，估計至少要做1萬元的生意才能回本。

黃傑龍：食埋飯睇埋戲買少少嘢先返屋企

稻苗學會榮譽會長黃傑龍建議，推出夜市消費券，適用於星期一至五晚上6時至凌晨2時後的所有本地消費，星期六、日及公眾假期則全日適用，不過網上消費及與出境旅遊相關的消費，如買機票或出境旅遊則不能使用。

他表示，措施目的非常簡單明確，是為了鼓勵市民下班後「食埋餐飯睇埋場戲買少少嘢先返屋企」，鼓勵夜經濟。他續指，政府亦可考慮半價優惠消費券，即「特區政府出一半，市民自己出一半」。