夜經濟｜中環街市：政府確有接觸　將聯手9月合辦國際啤酒節

為刺激本地夜經濟，政府正醞釀不同方案向商場埋手。華懋集團中環街市總經理鍾詠婷向《香港01》表示，政府已接觸中環街市並商討吸納晚間人流方案，透露將於9月聯同政府合辦國際啤酒節及夜市，預計商場營業時間延長至晚上12時。



人流不絕的中環街市（HK01 何家達 攝）

中環街市營業時間將延長至午夜12時

9月29日就是中秋節，緊接着是國慶假期，政府正着力帶旺夜間經濟。鍾詠婷向《香港01》表示，正與政府商討中秋至國慶期間吸納晚間人流的方案，透露為配合政府搞旺夜經濟，中環街市將於9月聯同港府在中環街市舉辦國際啤酒節及夜市，預計商場營業時間延長至晚上12時。

鍾詠婷表示，中環一向是香港夜生活、把酒言歡的象徵，除響應政府刺激本地夜經濟活動外，自身亦一直舉辦不同活動增加商場人流。發言人舉例指，中環街市將於本周五至日（25日至27日）舉辦「中環國際搖滾音樂節」，音樂節邀請了28隊來自澳洲、英國、美國等地樂隊馬拉松式、由中午12時至晚上10時表演，屆時中環街市內的酒吧亦會延長營業時間至晚上12時，期望可吸引世界各地的樂迷參與音樂節。

鍾詠婷表示，預計活動可吸引至少雙倍人流。不過有業界擔心店舖人手不足，難以響應政府活動，她坦言：「呢啲都係有雞先定有蛋先嘅問題」，相信中環街市可帶頭做起來，則可吸引更多同業加入，期望政府繼續大力支持商場舉辦活動，以帶動晚間人流。