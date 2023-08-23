共同發展人工島、北部都會區　甯漢豪：世界經濟復甦唔會等香港

發展局局長甯漢豪今日（23日）出席論壇，強調香港土地供應要超前規劃，不能一成不變，只有多渠道、短中長期的規劃才稱得上穩定供應。



她回應因經濟衰弱而不應共同發展人工島和北部都會區的意見，指2028年即可動用首批填海用地，直言：「現在叫停，但當未來經濟復甦，香港需要土地拼經濟時，世界會否等多我們5年才拼經濟？」



甯漢豪稱土地供應要多渠道。（文睿攝）

不能假設今天規劃一成不變

甯漢豪表示，香港要超前部署土地，擴大土地容量發展。她指，港府現已鎖定3,300公頃熟地供應，對於土地的發展規劃的估算已將人口、經濟增長等考慮納入其中，直言：「想未來設施和空間變得優質，絕不能假設今天的規劃可以一成不變。」她又指，土地供應的來源必需要多渠道，同時橫跨短、中、長期，才稱得上為穩定供應，強調「有地先至有得諗」，故政府一直朝填海、發展新界北土地、檢討綠化帶土地方向着手。

她指，其中北部都會區和人工島是土地供應的兩大引擎，長遠來看的土地供應有一半來自這兩個項目，因應這兩個項目的側重點，兩者發揮不同功能的同時，也與大灣區達到協同發展的效用。

甯漢豪（右）稱要擁抱大灣區的商機。（文睿攝）

將善用島與島之間的水道推進水上活動發展

她表示，人工島提供1,000公頃全新土地，當中新建成的策略性交通基建令居民可少於10分鐘即可到中環，同時連結北部都會區、港珠澳大橋、前海，這些便利都有助吸引企業落戶香港，擁抱大灣區的商機。而北部都會區的重要優勢，則是靠近深圳發展核心區和創科區域，成為香港創科與大灣區合作的平台。

她提到，人工島將會善用島與島之間的水道，推進水上活動發展，同時預留空間興建各種先進設施。她留意到，世界各地都有極端天氣的變化，故人工島更要做好超前規劃。坊間有聲音擔心填海難抵抗極端天氣情況，她表示人工島規劃中已預留比水平面高出至少6米的地基，而海岸線也預留20至30米闊的海旁緩衝區，來有需要亦可興建擋浪牆，而「Y」型島嶼的設計則是為了達到保育需求，減低填海造成熱浪效應。北部都會區發展方面，她表示港府會做她城鄉規劃，善用鄉效特色。

甯漢豪表示，有聲音指現時經濟衰弱，政府應避免同時進行兩個項目，她表示，首批填海土地將於2028年完成，可供興建房屋、基礎建設之用，直言：「現在叫停，但當未來經濟復甦，香港需要土地拼經濟時，世界會否等多我們5年才拼經濟？」