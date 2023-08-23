夜經濟｜A4聯盟：放寬小販管理制度　夜市要文創、貨品要優質

十多名立法會議員今日（23日）向特首李家超提出《施政報告》建議。



其中，「A4聯盟」重點建議打造港式夜市文化，放寬小販管理制度，在噪音、衞生等方面的規定進行拆牆鬆綁，考慮在西九文化區、觀塘海濱花園、西貢海濱等地，舉辦夜行集市和街頭文藝表演，塑造香港打卡新熱點。



「A4聯盟」提出多項有關夜經濟的建議，政府活化廟街、女人街夜市，仿效內地成功案例，加入「奶茶經濟」、「港潮文創」等元素，令夜市攤檔更多元化，貨品質素更優良；鼓勵大型商場、餐廳延長營業時間，戲院重設午夜場優惠，推行夜生活理念，進而帶旺區內人流，長遠改變市民生活習慣；舉辦主題樂園夜間狂歡活動；推動演唱會經濟；發展特色水上旅遊項目；開拓新的賞花景點；推動「人文灣區」建設，將香港打造成嶺南文化旅遊度假區。

林筱魯提出「儲錢換地花」 中途退出可連本帶利取回

住屋方面，「A4聯盟」又建議活化居屋市場，容許原業主在放售居屋單位給綠表或者白居二購買者，而原業主繼續獲得白居二配額。林筱魯建議政府可以優化政策增加市民自置「資助出售房屋」的意欲，並提出在新發展區預留士地給市民「儲錢換地花」，做法類似新加坡組屋儲錢模式，舉例以呎價2,000至3,000元計，提供基建草圖，鼓勵市民投入供款。期間市民若想中途退出，政府可將本金加利息退回；若因應不同的轉變，去換大或換小，則可以一定的儲蓄額度換樓，政府甚至可以提供與直系親屬一起換樓等靈活做法，以增加吸引力，而父母亦可為子女購買未來的房產。

教育方面，鄧飛建議政府集中在東南亞地區做常規教育展，亦建議優先以DSE文憑試作為非本地學生報讀學校的錄取標準。朱國強則建議政府設專項津貼改善校院環境，優化職專課程審批等。

創科方面，尚海龍建議推出高才通人才留港政策，加速人才就業創業匹配工作，加建高才通人才過渡宿舍，降低他們買樓自住的稅務負擔。吳傑莊希望政府乘Web3.0的趨勢，繼續推動深化相關產業包括數字港元和港元穩定幣等。黃錦輝就建議設立科研成果轉化中心和數據庫。

江玉歡建議建立長遠城市更新體系，將本港老舊大廈管理納入香港整體城市更新體系中。又建議成立大廈管理局，加強政府的物業管理參與度。她認為，長遠要研究土地發展及樓宇設計對物業管理的影響。

陳紹雄指，氫能產業鏈是幫助香港推動經濟發展引擎之一，大灣區氫能的產學研用等方面都漸趨純熟，希望香港和大灣區強強合作。

蘇長荣關心引進勞工及幫助高才通來港人士商應香港生活的措施，又希望政府盡快推出詳細的北部都會區規劃方案，包括提供明確的時間表。

陳月明集中北部都會區建設，推動口岸經濟帶發展，又提出要有居民參與共同發展的機制，讓城鄉共同發展。此外，陳月明亦反映深港兩地居民受到新界東北堆填區臭味困擾的問題。

田北辰：生育率低因住得細 倡北都不再建細單位

鼓勵生育方面，實政圓桌立法會議員田北辰指，「全世界都諗唔到點通」如何鼓勵生育，香港最大的問題是住太細，建議北部都會區發展時建大點的單位，而政府在賣地條款上加入面積上的限制，不要再建細單位。

狄志遠：呼籲政府成立殘疾人士委員會

新思維主席狄志遠呼籲政府成立殘疾人士委員會，建議由副司長統籌、各局分工合作。他促請政府列明公務員聘用殘疾人士指標，並進一步鼓勵商界大企業聘請殘障人士，並建議重視社會企業的發展。