施政報告｜工聯會倡觀塘海濱設夜市　促環團就日本排放核廢水發聲

工聯會今早（23日）到政總向特首李家超提交2023年施政報告建議，其中特別關注釋放勞動力，建議設立「建造業招聘中心」、推行「職學雙軌教育制度」等，另外亦建議政府設「觀塘海濱花園長廊觀光夜市」以推動「街頭經濟」發展。



對於日本明日（24日）起將排放核廢水，工聯會會長、立法會議員吳秋北表示工聯會立場鮮明，重申強烈反對及譴責日本做法，工聯會立法會議員鄧家彪直言：「希望關心地球嘅環保機構可以出聲，唔好再默不作聲……畀多啲專業意見畀市民大眾知道。」



吳秋北（前排左）建議港府制定法定勞資談判機制。（梁鵬威攝）

工聯會：攞綜援仲好過返工

工聯會表示，香港出現「攞綜援仲好過返工」情況，指最低工資與綜援金額無差距，令到港人努力工作的誘因減少，建議政府完善最低工資機制，參考生活工資水平，訂定調整方程式，落實一年一檢。

吳秋北建議港府制定法定勞資談判機制，增加「打工仔」對就業前景的信心，否則「打工仔」的消費信心將會持續下降，長遠影響經濟復蘇進度。

梁子穎建議港府推出「職學雙軌教育制度」（梁鵬威攝）

經濟復蘇未如理想

梁子穎表示，香港通關後經濟復蘇未如理想，認為與港勞動力出現短板相關，如婦女勞動力未釋放、銀髮族工作保障不足等，他們影響其出外工作的意欲，為解決勞動力錯配情況，建議港府推出「職學雙軌教育制度」、擴大勞工保險年齡範圍、改善社區保姆津貼等。

另外，工聯會亦建議政府設「觀塘海濱花園長廊觀光夜市」，以街道作為社區規劃或重建的核心，研究在各區發展「步行街」及「地下街」。

強烈反對日本排放核廢水

提到日本明日（24日）起排放核廢水，吳秋北重申強烈反對，期望政府作出更積極的應對措施保障市民健康。鄧家彪呼籲環保機構發言，不要再「默不作聲」，向市民提供專業知識，關注市民的身體健康。