夜經濟｜工聯會倡觀塘海濱搞夜市　復活珍寶海鮮舫

近期政府研究如何推動晚市，工聯會今日（24日）發表「觀塘海濱花園夜市發展項目」建議書，提出在觀塘海濱花園舉辦夜市，並建議復活珍寶海鮮舫，設立香港工業博物館等，又提佳善用避風塘設置水上單車、釣蝦等活動。



觀塘海濱有6大優勢 包括交通網絡較完善

工聯會旅遊聯業委員會聯同立法會議員鄧家彪研究各地夜市，認為觀塘海濱設立夜市有6項優勢，包括地理位置得天獨厚、遠離住宅區、交通網絡較完善等，認為是搞夜市的好場地。

設潮流市集、電競或動漫區、水上活動區等

觀塘若設立夜市，工聯會建議設立香港工業博物館、文化表演區、潮流市集、電競區或動漫區、親子天地、體育運動區、手信區、書店、花店，以及環球美食天地。

另外，工聯會亦建議善用觀塘海濱，設置水上活動區，包括水上單車、釣魚、釣蝦，並重塑「避風塘大牌檔」風味，提供艇仔粥、避風塘炒蟹等食品。同時建議可復活珍寶海鮮舫。

▼6月3日觀塘海濱舉辦「開心市集」▼



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倡連天橋接啟德 按營業額交租金

工聯會旅遊聯業委員會主席林志挺建議，建造啟德行人觀光橋連接觀塘海濱花園。

至於營運和管理，鄧家彪建議政府規劃和支援，再交由企業或組織參與招商、管理和營運。他又建議夜市採用統一電子消費，並以營業額一定百分比作為租金，以減輕經營者負擔。