港生育率全球包尾　麥美娟稱須各界配合解決：不是單靠女人就做到

本港生育率之低成全球之冠，民政及青年事務局局長麥美娟指，人口問題不能簡單定義為婦女問題，需要社會各界合力解決，她提到「婦女自強基金」申請反應熱烈，正計劃推出下一期。勞工及福利局長孫玉菡指，友善和更有彈性的工作環境對生育有幫助，希望在下一輪好僱主約章中，在家庭友善政策上多加著墨。



麥美娟指人口問題不能簡單定義為婦女問題。（林靄怡攝）

不能簡單定義為婦女問題 否則會給婦女戴上「無形枷鎖」

麥美娟出席一個關於人口政策的論壇時表示，社會多時討論婦女不生育的原因，但女性不生育和個人選擇、生活模式等多種因素有關，不能簡單定義為婦女問題，否則更會給婦女戴上「無形枷鎖」，希望社會理解生育率問題需要社會各界配合解決，「不是單靠女人就可以做到」。

她指今屆政府高度重視婦女工作，今年「婦女自強基金」增加5倍到2000萬，而撥款涉及的協助婦女主題也更廣闊，亦增加粵港澳大灣區交流計劃，鼓勵婦女「行出香港、擴寬視野」，基金已收到160份申請，金額超過5000萬，形容反應熱烈，局方正研究盡快推出下一輪。

孫玉菡（中）指需要輸入外勞補充人才。（林靄怡攝）

孫玉菡：下輪好僱主約章增添更多家庭友善元素

孫玉菡在論壇上則提到，香港老齡化領先全國，現時每五個市民中有是一人在65歲以上，對社會福利造成壓力大，亦影響勞動市場，需要輸入外勞補充人才。他續指，搶人才的「搶」字雖然有點粗俗，卻展現迫不及待政府希望快點填補勞動人口缺口，推出高才通等政策，成效超出預想，優勢人才來港工作證明香港有很大的吸引力，不過留人才就是另一場考驗，功夫不同，需要的政策亦不同。

+ 3

他指友善和更有彈性的工作環境對生育有幫助，現時不少企業重視社會責任，希望在下一輪好僱主約章中，在家庭友善政策上多加著墨；而現時社區服務包括托兒服務等有改善空間；又提到正推行「社區客廳」概念，尤其在劏房戶聚集處，減少居民留在房內時間，「盡量做到睡覺先返去」，同時讓不同家庭的婦女與兒童可以在「社區客廳」中互相照顧和幫助，讓婦女有機會「走出去」。