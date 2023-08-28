港語學徵文比賽文章被指涉違國安法　陳學行：已刪除並將解散社團

推動廣東話的註冊社團「港語學」，主席陳樂行指，近日有國安處人員到他的舊居搜查和問話，指一篇廣東話徵文比賽的參賽作品涉嫌違反《香港國安法》而要求下架。陳樂行表示，為了保障家人和前成員的安全，經諮詢法律意見，決定即日起停止「港語學」運作，並啟動解散程序。



港語學2020年舉辦中西區徵文比賽。

上周二國安處人員到家人居所搜查問話

陳樂行表示，上周二（22日）早上國安處人員到他的舊居即家人住處，當時家人表示陳樂行正身處外地無法見面，但國安處人員仍然在沒有搜查令的情況下進入住所，要求家人轉達，將2020年「中西區廣東話徵文比賽」的一篇文章下架。

2020年6月，「港語學」舉辦中西區徵文活動，11月30日公布結果，而《香港國安法》在2020年7月實施。

陳樂行表示，曾經致電國安處了解事件，對方告知當日亦曾搜查他曾經營的蛋糕店，「並提到本人家人及港語學舊有成員嘅情況」，要求下架文章。他考慮到在港家人的情況，當日便將該文章刪除。陳樂行強調：「港語學由2020年至今，社區活動及組織工作均由我全權決定。而自從被民政處拖欠撥款，為減省成本，現時只有我經營會務及日常運作。至於社交平台及網站營運，亦係我一人負責管理及運作，同我家人、任何掛名成員或在港人士均無任何關係。」

港語學主席陳樂行指，有國安處人員到家人住所搜查及問話。

稱國安處指民政處多番聯絡不果 但無相關電郵

國家處人員亦告知，中西區民政處多番聯絡不果，經諮詢律政司後，認為該篇小說違反《香港國安法》，因此採取行動。但陳樂行指，翻查電郵紀錄並無民政處相關通知。

早前「港語學」指有評卷員在小紅書販賣中學公開試評卷機密，及後有疑犯被捕，警方多次邀請他返港上庭作供。但陳學行表示，現在考慮到返港的人身安全風險，「恕未能配合」。