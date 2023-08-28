港語學徵文比賽文章被指涉違國安法　陳學行：已刪除並將解散社團

撰文：文維廣
出版：更新：

推動廣東話的註冊社團「港語學」，主席陳樂行指，近日有國安處人員到他的舊居搜查和問話，指一篇廣東話徵文比賽的參賽作品涉嫌違反《香港國安法》而要求下架。陳樂行表示，為了保障家人和前成員的安全，經諮詢法律意見，決定即日起停止「港語學」運作，並啟動解散程序。

港語學2020年舉辦中西區徵文比賽。

上周二國安處人員到家人居所搜查問話

陳樂行表示，上周二（22日）早上國安處人員到他的舊居即家人住處，當時家人表示陳樂行正身處外地無法見面，但國安處人員仍然在沒有搜查令的情況下進入住所，要求家人轉達，將2020年「中西區廣東話徵文比賽」的一篇文章下架。

2020年6月，「港語學」舉辦中西區徵文活動，11月30日公布結果，而《香港國安法》在2020年7月實施。

陳樂行表示，曾經致電國安處了解事件，對方告知當日亦曾搜查他曾經營的蛋糕店，「並提到本人家人及港語學舊有成員嘅情況」，要求下架文章。他考慮到在港家人的情況，當日便將該文章刪除。陳樂行強調：「港語學由2020年至今，社區活動及組織工作均由我全權決定。而自從被民政處拖欠撥款，為減省成本，現時只有我經營會務及日常運作。至於社交平台及網站營運，亦係我一人負責管理及運作，同我家人、任何掛名成員或在港人士均無任何關係。」

港語學主席陳樂行指，有國安處人員到家人住所搜查及問話。

稱國安處指民政處多番聯絡不果　但無相關電郵

國家處人員亦告知，中西區民政處多番聯絡不果，經諮詢律政司後，認為該篇小說違反《香港國安法》，因此採取行動。但陳樂行指，翻查電郵紀錄並無民政處相關通知。

早前「港語學」指有評卷員在小紅書販賣中學公開試評卷機密，及後有疑犯被捕，警方多次邀請他返港上庭作供。但陳學行表示，現在考慮到返港的人身安全風險，「恕未能配合」。

黃帽工人壁畫︱政府3度要求移除　店東：安全帽轉白色亦不受理「黃帽工人」油畫遭清　食店外牆現新作品　街坊不同意舊作引聯想黃帽工人壁畫被清　店東嘆無奈：只代表呢區嘅藝術品因為咁被犧牲新學年新聘教師國安法測試須及格　具備能力培養學生正確國家觀念
港區國安法