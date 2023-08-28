黃帽工人壁畫︱政府3度要求移除　店東：安全帽轉白色亦不受理

輝煌快餐店「黃帽工人」壁畫被清除，當局處理手法受到非議。民政及青年事務局局長麥美娟日前（25日）表示，是否清除壁畫由業主及佔用人自行決定，指「其實可以唔處理。」輝煌快餐店東主何先生今日（28日）表示，民政處曾三度向他們接觸，自己曾問是否一定要處理，並提出可將安全帽轉為白色，惟處方指不可以接受。他又稱，處方並無問過是否同意有關「港獨」的聯想，僅指因接獲投訴而處理壁畫，「由頭到尾都話有人投拆，有機會犯國安。問（違反）邊一條（國安法），都冇列到、冇解釋。」



何先生今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，民政處三次與快餐店接觸。在第一次接觸時，他表示當時經電話溝通，並已詳盡解釋壁畫有多年歷史，但對方「無乜點理，淨係問我點處理、幾時處理」。

店東提出將安全帽改為白色 處方拒受理

第二次同樣是經電話接觸，他指向處方問到是否必須清除壁畫，對方回應是。他續指，當時提出邀請原創者，將黃色安全帽轉為白色，問處方是否可以接受，惟獲答覆指不可以接受，「以我對中文嘅理解係不能夠。」

何先生指，之前的接觸都沒有文件往來，只是以電方溝通。到第三次接觸時，處方更直接攜帶同意書上門，要求店舖將畫作處理。對於麥美娟指清除壁畫由業主及佔用人自行決定，他稱在是次事件上，在其理解上不存在自行決定的選擇，「收到嘅基本上都叫指示。」他又引述處方職員稱，處理壁畫是「為咗你哋好，唔想你哋因為咁樣而有機會犯法」。

何先生又指，處方接觸時並無問過是否同意有關的聯想，僅指出接獲投訴而作出處理，「由頭到尾都話有人投拆，有機會犯國安。問（違反）邊一條（國安法），都冇列到、冇解釋。」他強調，畫作寫有店舖的英文名，「唔知點解會聯想到任何社會事件」，並認為黃色沒有問題，「消防員頭盔都係黃色」。