黃智華歡送風波｜議員冀「立會好聲音」續辦：僅與街坊賀中秋國慶

黃大仙民政事務專員黃智華的歡送宴會引起風波之後，官員及議員工作以外的活動受到關注。一班議員原先決定9月8日在灣仔伊館舉辦「立會好聲音 星聲Sing音樂會」，但昨晚（27日）建制派「班長」廖長江發出「溫馨提示」，令活動能否舉辦再次受到關注。



當日活動海報。

廖長江文章提到唱歌、跳舞太多會成觀感問題

黃智華的歡送宴多達43圍，相關相片流傳之後引起社會議論。雖然赴宴並未違法違規，但特首李家超亦認為規模之大引起負面觀感。

事件引起社會注視官員、公務員及其他建制派人士辦公以外的活動，廖長江昨晚在議員群組發文，特別舉例說：「議員從事在立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動，體育活動等頻率比較活躍，有關報道比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業，這就是觀感的問題，這方面值得留意。」剛好下月一班立法會議員舉辦「立會好聲音 星聲Sing音樂會」，更邀請了李家超到場，令人關注活動還能否「搞得成」。

有議員向《香港01》表示，連番事件之下現在「件事煩煩哋」，未知能否辦得成。亦有議員指，今次活動有2,000人出席，是聯繫社區的活動，不希望最終取消，但表示會再商討如何處理。

▼多名議員早前出席康城社區會堂音樂會▼



管浩鳴：名稱只是噱頭 非「議員崇拜」

管浩鳴表示，音樂會只是一個慶祝中秋和國慶的活動的形式之一，「立會好聲音」的名字取自「中年好聲音」，僅為了吸引街坊、市民參與活動的噱頭而已，期望透過是次活動搞活香港和製造開心氣氛，同時向市民展現議員的不同面貌，並非為了「搞演唱會」、「議員祟拜」。

他坦言，有議員擔心在「黃智華晚宴風波」後舉辦該活動或會引來負面聲音，但他認為以往國慶前後都會有慶祝活動，加上因疫情因素已很久沒舉辦如此大型的活動，即使現時煞停活動，相信同樣會引來閒言閒語，重申活動僅為了與眾同樂。

李鎮強：要了解條線去到邊

李鎮強表示，活動能否如常舉行要視乎主辦單位決定，而議員都需要「了解下條線去到邊」，和其他議員的意願。他強調，議員只是活動的點綴，屆時仍有其他歌星出場獻唱。他透露，大多數議員認為活動可如期進行，又指有不少市民傳信息給他以表達支持及鼓勵。

據《香港01》了解，特首李家超將如期出席「立會好聲音」，甚至會有司、局長和政助出席獻唱。消息人士笑指：「特首都出席，無理由議員唔出席卦？」