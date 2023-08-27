黃智華歡送風波｜認觀感負面汲取教訓　李家超：彈性分工出席活動

上周有地區人士為黃大仙民政專員黃智華舉辦「赴京深造聯歡晚會」 ，獲筵開43席歡送，引起爭議。特首李家超今日（27日）出席2023年《施政報告》地區諮詢會後主動回應事件，強調晚宴由民間籌辦，認為本意是好的，但其規模引起負面觀感，相信各方面已汲取教訓，建議市民未來可以簡單方法鼓勵官員，如寫信、電郵、見面時拍下膊頭等。



他又指自己與眾司、局長不時會受到邀請出席晚宴，形容為「Happy Burden」（快樂的負擔），指已要求官員分工、互補、配合出席晚宴，以免同一晚宴有多位官員出席，又籲活動團體勿著眼於官員出席人數，強調有出席都是表達感謝和聯繫地區的做法。



黃大仙民政專員黃智華將於9月到北京深造，日前（24日）地區人士舉辦了「赴京深造聯歡晚會」，多達43圍，引起部分人士不滿，認為場面太誇張。李家超今日主動提及事件，指該晚宴由民間籌辦，而專員過去亦做出一些成績，地區人士希望借此表達謝意的本意是好的，但其規模引起負面觀感，相信各方都吸取教訓，而有關官員已表達歉意。他表示，對民政專員寄予厚望，在地區治理擔當重要角色，「再做實事、表現專業、注重形象，加強市民的信任和信心」。

不過他重申，官員接觸地區人士是在所難免的，亦是工作的一部分，認為認識和接觸不會帶來利益衝突，重要的是處理事情時是否公平、合理，做好地區治理工作必須加強與地區溝通，故不應因為是次事件而不與地區組織接觸，強調只需要吸取教訓、保持正面形象即可，不可因單一事件而抹剎所有與地區建立關係的工作成果。

他建議市民將來可用更簡單方法鼓勵官員，例如寫信、電郵，「見面時候拍下膊頭，其實都係好好嘅。」

李家超又指，事件亦反映「主禮」文化應「與時並進」，自己以往亦常收到活動團體的邀請出席晚宴，形容為「happy burden」（快樂的負擔），部分團體甚至會一次邀請多位官員，他認為官員出席活動是為了加強與地區團體的聯繫，同時代表港府向地區人士表達謝意，希望活動團體不要著眼於出席活動的官員人數多少。

他指，期望未來成立彈性系統，協助官員間分工、互補，確保政府有適當地參與團體舉辦的活動，重申希望日後主辦方不要着眼於出席活動的司局長數目。

前特首、全國政協副主席梁振英今早（27日）也在社交平台發帖評論相關事件。他表示，作為公僕盡力把工作做好是應該的。（資料圖片／廖雁雄攝）

梁振英：納稅人無待薄過公務人員

前特首、全國政協副主席梁振英今早（27日）也在社交平台發帖評論相關事件。他表示，作為公僕盡力把工作做好是應該的，沒有必要成為幾百人宴請的主角，直言：「何況，香港納稅人沒有在薪酬和福利上待薄過公務人員。」