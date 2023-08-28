黃智華歡送風波｜梁振英再批主禮活動「娛樂圈化」重儀式感不環保

黃大仙民政專員黃智華周四晚（24日）出席地區人士為他舉辦「赴京深造聯歡晚會」，場面盛大惹來非議。全國政協副主席、前特首梁振英繼星期六（26日）撰文批評後，今日（28日）再次撰文，認為一些活動主禮的文化部份沒有必要，並列出5項「要改未改」的內容，包括典禮程序太長、背景板沒有作用等。



梁振英不時出席活動並致辭，他批評部份活動程序繁瑣，重儀式感。（資料圖片）

稱台上台下各有活動極不尊重

特首李家超昨日（28日）呼籲，舉辦活動的團體勿着眼於官員出席人數，梁振英認為是好事要支持。梁振英說，他作為特首的第四屆特區政府官員，參與活動主禮時會婉拒收取紀念品，亦以環保為由婉拒戴襟花。他指過去有活動台上「有藝人或樂團在台上載歌載舞，台下則高談濶論，碰杯痛飲，或輪流找高官合影，對表演者極不尊重」。

梁振英更表示，這種現象仍偶有發生，數星期前在一個慶典上致辭，台下有四名中年女性搭着肩膊擺甫士合照，「我只有停下來把時間暫時讓出」。

木製背景板簽名影相不環保

梁振英列出5項「要改未改」的項目。第一項是背景板。他指近年主禮活動「娛樂圈化」，場外設有大型木製背景板，供嘉賓簽名和合照。然而這塊背景板不會保留，「幾小時後就連同一眾知名人士的親筆簽名被送去堆填區」。他說，近年已經婉拒簽名，並要求主辦方用電子屏代替木製的背景板。

▼8月24日晚，地區人士為黃大仙民政專員黃智華設歡送宴▼



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精美場刊無人看 提詞公式化

第二項是場刊上提詞。梁振英說不少活動場刊用粉紙彩色印刷，沉甸甸的，但據他觀察是沒有人看，也很少人帶走，「活動結束後又成為堆填區的負擔」。他指場刊內有一眾高官、議員和知名人士的玉照和四字成語題詞，一人一版，共二三十版，「相信都不是出自題詞人之口之筆，而是下屬等因奉此之作」。他更爆出部份主辦單位更在邀請函中附四五個標準題詞供主禮嘉賓選擇。

梁振英說，近年已經婉拒提供成語式的提詞，「一就不寫，寫就寫一兩段有點實質內容的勉賀」。

典禮程序太長 逐一連勳銜介紹

第三項是典禮程序太長。梁振英表示，有內地官員曾說：「香港這種活動儀式感很強。」梁振英稱，「是褒是貶，大家心中有數」。至於甚麼是儀式感，他舉例指司儀已經逐一介紹台上主客雙方之後，主辦單位負責人致詞時再逐一稱謂台上嘉賓，而且在每個人姓名前加「尊貴的」，在姓名後加勳銜：「金紫荊星章」、「太平紳士」等等，甚至逐一行點頭或鞠躬禮。如果是換屆典禮，還有頒發證書和移交印鑑等儀式。梁振英認為，大家想知道的，其實是未來一年計劃為社會做點甚麼。

▼8月24日晚，地區人士為黃大仙民政專員黃智華設歡送宴▼



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批司儀發表高見 攝影師臨時要求做動作

第四項是司儀。梁振英認為司儀的職責是指揮流程，沒有必要發表高見，更沒有必要演繹他人的講話。

第五項是攝影師。梁振英提出，除非事先有共識，否則不要臨時要求主禮嘉賓做動作、喊口號。

梁振英強調，建制團體要知道，香港現在最需要的是做實事的人，「檢查白貓黑貓工作的標準，不是形式、排場、人數，而是抓老鼠的膽量和能力」，認為建制派要不斷自我革新，提升實力。