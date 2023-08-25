夜經濟｜考察青島李村夜市　陸瀚民促考慮晚行朝拆　設文藝攤檔

政府擬推動夜市經濟，目前仍未有具體政策出台。經民聯立法會議員陸瀚民在社交平台指，近日與立法會議員梁毓偉到青島考察李滄區其中一個夜市「李村夜市」，認為有4方面值得香港借鑑。



他認為香港「夜市」要「活」就要符合本地市民喜好，譬如可以考慮加入街頭表演、遊戲攤檔、有關文藝的攤檔，甚至售賣乾貨的攤檔。



梁毓偉（左）和陸瀚民（左二）到青島考察夜市。（陸瀚民Facebook）

考慮「晚行朝拆」 夜市食品要「掃街任你揀」

選址方面，陸瀚民認為要座落在大型商場旁或商業圈的延伸，以便利人流、交通，大小商戶也要有利可圖，夜經濟才會「自己活起來」。他又指出營運策略可考慮「晚行朝拆」，以不影響本來土地在白天的用途。

至於定位策略方面，他認為夜市要吸引不同喜好的美食愛好者，就需要提供多元特式的攤檔類型，形容要「掃街任你揀」，賣點就是「你未見過的美食這裡也可能有」，同時不收門票、薄利多銷、任君選擇。

陸瀚民：人手是香港「痛點」

至於夜市人手策略的建議，他直言人手是本港社會近來的「痛點」，但指出青島「李村夜市」的員工，部份在白天有全職工作，晚上來當兼職；部分是早上做兼職，晚上來開檔。他認為，夜市攤檔可以為青年人和個體戶製造創業就業機會，亦都可為實體食肆提供多一個銷售點。

何敬康。（香港再出發大聯盟影片截圖）

何敬康：重振香港大排檔文化

新民黨立法會議員何敬康近日則出訪新加坡及馬來西亞，稱馬來西亞的大排檔受歡迎，是撐起該國夜經濟的重要力量。反觀，香港的大排檔近年來已趨息微，認為香港如要重振夜經濟，讓大排檔文化承傳是其中一招。

他又稱，新加坡與馬來西亞的新山之間有跨國的士服務，反問為何一國之下，澳門與香港未能有同樣服務呢？