夜市經濟｜零售缺人　謝邱安儀：商戶對商場延長營業時間耍手擰頭

政府擬搞活「夜市」，以支撐本地消費，有消息指，當局擬建議發展商延長商長營業時間。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（25日）在電台節目表示，零售業人手亦嚴重短缺，普遍商店根本無條件延長營業時間，故零售商都對此「耍手擰頭」。她續指，現時晚市的市況較疫情前淡靜很多，而不少市民北上消費，認為政府應先鼓勵市民留港消費。



香港零售協會主席謝邱安儀。（資料圖片）

謝邱安儀早上在港台節目《千禧年代》表示，延長商場營業時間，需要商店及食肆等配合，惟普遍商戶平均欠缺一兩成人手，即使日間工作亦不勝應付，不少員工要嚴重超時工作，難以有足夠條件配合當局建議，否則會衍生其他問題。

她形容搞活夜市是「雞與雞蛋」問題，需要有大量店舖營業才可帶旺市場，她曾就延長營業時間向零售商戶了解，惟全部反應負面，坦言不論是餐飲或零售業界均對此「耍手擰頭」。

首要處理港人北上消費挑戰 港府應先鼓勵市民留港消費

她又提到，疫後中港兩地恢復通關後，不少市民北上消費，與疫情期間，市民留港消費形成很大對比，部份本港零售商的生意錄得雙位數跌幅，認為在搞活夜市前，首要處理港人北上消費帶來的挑戰，故政府應先鼓勵市民留港消費。

▼1月25日 廣東道名店外不見排隊人龍▼

