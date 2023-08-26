夜市｜澄清大笪地是童年回憶　林健鋒倡夜市加入打小人與睇相活動

撰文：文維廣
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港府擬推動夜市經濟，目前仍未有具體政策出台。行政會議成員林健鋒早前曾建議重新考慮設立「大笪地」，他今日（26日）在HOY TV訪問證清，「大笪地」是他的童年回憶，而認為在西九或維港兩岸辦特色夜市更可行。他又建議在海濱兩岸設特色夜市，辦表演活動、設小食檔，甚至可以加入「睇相」、「

行政會議成員林健鋒建議在海濱兩岸設特色夜市，辦表演活動、設小食檔，甚至可以加入「睇相」、「打小人」等體驗。（資料圖片/張浩維攝）

林健鋒在HOY TV節目《有理有得傾》指要搞活「夜市」前提是要有生意，形容目前夜市確實淡靜，即使要求商場多開數小時，但如何吸引巿民，甚至遊客前往定要花心思，至於再派消費券，他認為政府運用資源搞活社區活動更加實際，他說：「受益的只會是社會一部分，有可能未必完全合適。」

行政會議成員林健鋒。（資料圖片）

至於設立「大笪地」建議，林健鋒澄清那是他童年回憶，而「大笪地」需要很大地方，不太實際，並指：「有咁大笪地方，不如攞嚟起簡約公屋好過」。林健鋒強調，夜市應該多元化，港府不應「自己去諗」，而應與商界、飲食及零售界同商討。

林健鋒認為可在西九或會展對出設特色夜市，除小食、飲品，亦可讓年青人作藝術表演。他認同夜市須與眾不同及有特色，提到可加設「睇相讓高人指點一下迷津」、「如鵝頸橋「打小人」體驗」等。

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