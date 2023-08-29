「立會好聲音」煞停　主辦方強調慈善性質　受邀議員：停辦亦無計

「立會好聲音」風波告一段落，主辦單位藍星行動決定取消活動。有受邀出席唱歌的議員表示，活動原意是聯繫社區，若主辦方決定停辦亦「沒有辦法」。



當日活動海報。

議員、官員均是受邀擔任嘉賓

「立會好聲音 星聲Sing音樂會」原計劃在9月8日舉行，原意是與街坊慶祝中秋及國慶，計劃邀請2,000人參與，立法會議員和歌手上台獻唱。特首李家超本來有意出席，但《香港01》收到消息指，特首辦近日轉為趨向不出席。

除唱歌外有民族表演等環節

活動由非牟利機構藍星行動舉辦，議員、官員及歌手均是受邀出席的嘉賓。藍星行動表示，經商討後認為現時不宜舉行，所以取消活動，強調活動是屬於慈善性質，希望讓基層人士、長者、傷殘人士、少數族裔有機會免費欣賞綜合匯演，除了唱歌外，亦設有小記者訪問官員的環節，並有少數族裔民族表演和長者分享香港見聞等。藍星行動續表示，「立會好聲音」活動亦會向基層市民介紹關愛隊服務。

▼在社區活動唱歌街坊受落，圖為7月2日康城慶回歸活動▼



在新聞稿發出之前，新民黨議員容海恩在Facebook表示，與黨友何敬康、陳家珮商討之後，決定不會參與「立會好聲音」活動，「希望市民多聚焦於我們的議會工作」。

據了解，部份議員事前認為，「立會好聲音」活動是聯繫社區的好機會，然而活動受到輿論注視及批評是始料不及。部份出席活動的議員指，他們是受邀參與活動，若主辦單位決定不舉行也「沒有辦法」。

黃大仙民政事務專員黃智華的歡送宴會，被指排場誇張，引起外界關注政界人物在工作以外的行為，全國政協副主席、前特首梁振英接連發文批評社團活動，而立法會建制派「班長」廖長江亦發出「溫馨提示」，要議員注意公眾觀感，令到「立會好聲音」突然成為焦點。