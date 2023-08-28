黃智華歡送風波｜立會好聲音受關注始料不及　議員無收指示停止

黃大仙民政事務專員黃智華的歡送宴會，被指排場誇張，引起外界關注政界人物在工作以外的行為。立法會議員準備在9月8日於灣仔伊館舉辦「立會好聲音 星聲Sing音樂會」，但昨晚（27日）建制派「班長」廖長江發出「溫馨提示」，令活動能否舉辦再次受到關注。



據悉，有參與獻唱的議員認為現時情勢下，繼續舉辦音樂會未必恰當。但《香港01》收到消息指，活動原意是與地區聯絡，傾向繼續舉行，惟經過輿論洗禮後，無論是次活動還是日後其他活動，都要考慮得更多。



當日活動海報。

議員「男團」受街坊歡迎 成拉近社區的方式

有了解事件發展的人士向《香港01》解釋，立法會議員唱歌，其實是去年港島區開始。當時幾名「地盤」在港島的議員如民建聯梁熙、選委界的管浩鳴、自由黨李鎮強，在開設地區辦事處時唱歌助興，結果大受街坊歡迎，更有「粉絲」支持，於是聯同幾名議員例如經民聯陸瀚民、選委界的梁毓偉等組成「男團」，出席慈善團體、地區團體舉辦的活動。例如去年8月，「男團」就出席了長者音樂會，為老人家獻唱。

該人士指，由於「男團」聯繫街坊的效果良好，因此希望擴大「影響力」，作為其他議員和港島區地區人士的聯繫橋樑，讓大家互相認識，於是想到舉行是次「立會好聲音」活動。該人士說，當日的門票是派發給地區團體，除了唱歌還有其他項目，目的就是讓市民和團體認識議員，特別是非直選的選委界的議員。

▼去年梁熙、李鎮強開辦事處，請到中聯辦官員一起唱歌，受到街坊歡迎▼



「班長的信」提醒工作表現要符合市民期望

有議員坦言，最近的民政專員事件，社會焦點轉移到建制陣營活動之上，再加上「班長」廖長江的訊息，客觀效果令到「立會好聲音」受到關注。「突然間社會焦點集中批評這個活動，再收到『班長』廖長江的訊息，令到大家各有顧慮。一來係唔係引起觀感問題，二來係唔係引起部份人士不滿，有人更考慮是否需要退出或取消活動。」

該議員說，風向轉變令大家始料不及：「特別係『班長』嘅訊息，更重要係提醒議員平日工作要符合市民期望，例如出席率、投票率，而最近報道被點名出席率較低嘅議員，都冇在今次活動中出現。」

該議員認為，是次活動的初心是採用可行有效的方法聯繫社區，亦是深入社區、讓市民認識議員的方法之一，符合聯繫市民的要求，「特別係選委界議員，需要同市民接觸。」

議員：不願看見活動偏離原意

不過，亦有原定參加「立會好聲音」的議員向《香港01》表示，活動原意是為了帶動社會歡樂氣氛，惟不幸在近日不同風波影響下，大眾或對活動有另一看法，直言不願看見活動效果偏離原意，「好事變壞事」，認為眾人都可再「思考下」。

據了解，有議員在「班長」廖長江發出訊息後，向不同方面查詢，均沒有收到停止活動的指示。然而接二連三的高度關注，再加上全國政協副主席、前特首梁振英一再撰文批評社團地區聯誼活動，令到部份議員及團體再三審視其他活動的舉辦方式。