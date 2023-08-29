周文港建議放寬收生限制　支援非本地生來港就讀

為將香港建設成為國際教育樞紐，立法會議員周文港和相關機構共同發佈研究報告，希望放寬非本地生收生限制和加強配套，支援非本地生來港就讀。



加強配套的其中一項建議，是為來自不同地區的非本地生提供不同類型宿舍，例如其他地區早已推出的公私合作發展「校外宿舍」、寄住家庭等計劃。



立法會議員周文港和相關機構共同發佈研究報告，希望放寬非本地生收生限制和加強配套，支援非本地生來港就讀。（李宇婷攝）

周文港連同嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所和香港高等教育評議會等，今日（29 日）共同發布研究報告，提出多項建議。

香港高等教育評議會常務理事林森表示，本港近年受人口減少影響，教育需求逐步減少，不少中小學面臨縮班殺校危機，自資專上院校收生嚴重不足，推動香港建設國際教育樞紐，不單可以高效利用自資院校及中小學的剩餘學額，亦有助填補香港的人才缺口。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生表示，國際學生給當地帶來龐大的直接或間接經濟貢獻，例如2020至21年度，英國高等教育機構的總收入超過400億英鎊，其中絕大部份來自海外學生的學費；同一時期，教育產業為澳洲經濟帶來超過290億澳元的增長。

周文港建議撤銷收生限制

周文港建議盡快分階段全面撤銷資助院校兩成、自資院校一成的非本地學生收生限制等，被問到對本地生的影響包括影響入讀機會和被搶資源等，他表示完全不需要擔心，「你去外國讀書，當地學生會唔會怕你搶資源？」他又以新加坡非本地生收生比香港的多1.8倍為例，強調香港不夠國際化。

林森：推出校外宿舍、寄住家庭等計劃

配套措施方面，林森建議參考新加坡等地的經驗，為來自不同地區的非本地生提供「安全、友善、易於適應」的不同類型宿舍，像部份地區早已推出的公私合作發展「校外宿舍」、寄住家庭等計劃，認為亦能解決本港近年工廈、寫字樓用地過剩的問題，值得當局推出相關措施加以支持。

林森又建議，政府盡快放寬中國內地以及部份亞洲國家中小學生來港就讀的入境限制，而未來更可積極考慮開辦公營中小學自資學位，促進非本地生全自資來港就讀中小學，並且借鑑海外經驗，為來港未成年學生的一名直系親屬提供有期限陪讀簽證。