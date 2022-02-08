公共醫療醫生協會︰醫護身心疲累　抽調人手非急症手術減三至五成

新冠肺炎疫情持續擴散，急症室爆滿，港府將竹篙灣檢疫中心改作社區隔離設施，收輕症或無徵狀感染新冠患者。

公共醫療醫生協會會長凌霄志今早（8日）於港台節目表示，因各個醫院聯網都需抽調人手到竹篙灣社區隔離設施，預料未來兩周，大部份醫院的非急症手術，以及內窺鏡手術，將會減少三至五成。他又稱，現時醫護人員身心疲累，希望醫管局恢復發放特別津貼。



▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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凌霄志今早於港台節目《千禧年代》表示，竹篙灣檢疫中心轉為接收輕症病人，各個醫院聯網都需抽調人手幫手，主要是非最前線的醫護人員，例如外科、骨科、婦科等人手。他續指，預料未來兩周，非急症手術及內窺鏡手術會減少三至五成。

公共醫療醫生協會會長凌霄志 （資料圖片／鄭翠碧攝）

問到可否透過公私營合作減公院壓力，他指，部份手術確可分到私院處理，例如骨折手術，但一些較長期的病患，例如癌症，如在私院做手術，之後又返回公立醫院覆診，協作上未必理想。

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醫護工作量大增卻未有津貼

凌霄志又稱，現時醫護開始身心疲累，工作量大增，有部份醫護表示，北大嶼山醫院香港感染控制中心及亞洲國際博覽館的醫護都有津貼，不解為何在聯網醫院工作，卻未有津貼，對此感到不公平，希望醫管局會重發津貼。