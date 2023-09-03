補充勞工計劃明起申請　孫玉菡：部分工種由勞工處資深人員審核

「補充勞工計劃」將於明日（3日）接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡電視節目時強調，計劃大原則是保障本地勞工就業優先，又指部分低技術或非技術行業工種，如工種跟車工人、侍應、售貨員等的輸入外勞申請，將由勞工處資深員工作審核把關，強調：「既然大家特別緊張，我哋會搵資深員工（審核），大家都安心啲……會小心睇住（計劃），再檢討計劃。」



「補充勞工計劃」將於明日（3日）接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡出席《無綫新聞》錄播節目，強調計劃大原則是保障本地勞工就業優先，又指部分低技術或非技術行業工種申請將由勞工處資深員工作審核把關。（直播截圖）

政府早前通過優化「補充勞工計劃」的涵蓋範圍及運作，徵詢勞顧會意見後，勞工處明天（4日）將正式推行「補充勞工優化計劃」（下稱「計劃」），同日開始接受申請，涵蓋26個低技術或非技術行業工種，如髮型師、售貨員、收銀員、侍應生等；當局批准有關行業在證明本地未能招聘後，可申請輸入勞工，同時規定輸入勞工的工資不能低於本地工資中位數。

孫玉菡表示，現時不同行業的發展都受人手不足而制約，強調「計劃」要求僱主先在本地進行四星期的招聘，期間勞工處會界入了解招聘情況，了解僱主是否真誠地嘗試招聘本地員工，亦會與相關工會聯絡，了解該名僱主的背景，同時向應聘者了解招聘情況，確保僱主有合理申請輸入外勞的原則。他直言：「如果明顯感覺到相差得離譜，一年內不會再批（該僱主）申請外勞要求」，強調：「會小心睇住」，確保非真誠聘請員工的僱主得到應得的代價。

孫玉菡又指，針對部分低技術職業的招聘過程已與勞僱會已有共識，如跟車工人、侍應、售貨員等，屆時將由勞工處資深員工查核僱主申請相關工種輸入外勞的申請，確保審查過程做得更為穩妥：「每個有申請都有勞工署同事跟，但低技術工種會由資深同事跟，既然大家特別緊張，搵資深員工，大家都安心啲」，重申過程做得更深、更細，更體現出政府保障本地勞工就業優先的大原則。

被問到輸入外勞等不同計劃有沒退場機制時，孫玉菡表示香港除外傭外，外勞比例佔整體勞動人口不足1%，認為對本地市場影響不大，透露「行業輸入勞工計劃」將每半年到勞僱會進行檢討，而「補充勞工計劃」暫未定下特定檢討年期。