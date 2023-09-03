補充勞工計劃明起申請 孫玉菡：部分工種由勞工處資深人員審核
「補充勞工計劃」將於明日（3日）接受申請，勞工及福利局局長孫玉菡電視節目時強調，計劃大原則是保障本地勞工就業優先，又指部分低技術或非技術行業工種，如工種跟車工人、侍應、售貨員等的輸入外勞申請，將由勞工處資深員工作審核把關，強調：「既然大家特別緊張，我哋會搵資深員工（審核），大家都安心啲……會小心睇住（計劃），再檢討計劃。」
政府早前通過優化「補充勞工計劃」的涵蓋範圍及運作，徵詢勞顧會意見後，勞工處明天（4日）將正式推行「補充勞工優化計劃」（下稱「計劃」），同日開始接受申請，涵蓋26個低技術或非技術行業工種，如髮型師、售貨員、收銀員、侍應生等；當局批准有關行業在證明本地未能招聘後，可申請輸入勞工，同時規定輸入勞工的工資不能低於本地工資中位數。
孫玉菡表示，現時不同行業的發展都受人手不足而制約，強調「計劃」要求僱主先在本地進行四星期的招聘，期間勞工處會界入了解招聘情況，了解僱主是否真誠地嘗試招聘本地員工，亦會與相關工會聯絡，了解該名僱主的背景，同時向應聘者了解招聘情況，確保僱主有合理申請輸入外勞的原則。他直言：「如果明顯感覺到相差得離譜，一年內不會再批（該僱主）申請外勞要求」，強調：「會小心睇住」，確保非真誠聘請員工的僱主得到應得的代價。
孫玉菡又指，針對部分低技術職業的招聘過程已與勞僱會已有共識，如跟車工人、侍應、售貨員等，屆時將由勞工處資深員工查核僱主申請相關工種輸入外勞的申請，確保審查過程做得更為穩妥：「每個有申請都有勞工署同事跟，但低技術工種會由資深同事跟，既然大家特別緊張，搵資深員工，大家都安心啲」，重申過程做得更深、更細，更體現出政府保障本地勞工就業優先的大原則。
被問到輸入外勞等不同計劃有沒退場機制時，孫玉菡表示香港除外傭外，外勞比例佔整體勞動人口不足1%，認為對本地市場影響不大，透露「行業輸入勞工計劃」將每半年到勞僱會進行檢討，而「補充勞工計劃」暫未定下特定檢討年期。