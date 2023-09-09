石澳道山泥「封村」困大浪灣村村民　政府消息：研水路撤走村民

撰文：文維廣
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世紀暴雨，全港當災。有居於大浪灣村居民表示，通往村內唯一馬路石澳道遭山泥塌樹淹沒，村民被困無法出入，部份網路中斷如「孤島」，村民只能守望相助。政府消息稱，警方、消防及民政事務處等部門正設法運送物資予受影響村民，但由於陸路被封，有關方面正研究如何處理，同一時間相關部門正研究以小艇等方式，透過水路撤離有需要的村民，並正一直與村代表及村民商討。

周一晚（7日）世紀黑雨之初，有與年邁母親及外傭居於大浪灣村的村民未能回家，至翌日（8日）收到村民群組提供消息，指通往村內的唯一馬路石澳道，出現嚴重山泥傾瀉，「封路」之下村民根本無法出入。該村民又指除唯一通道被「封路」之外，幾條村亦出現停電、部份電訊商網路中斷的慘況，不少人因此未能與家人及外界聯絡，只能靠部份仍有手機訊號的村民守望施援，包括協助其他人尋找家人報平安。

有村民盼「政府做下嘢啦唔該！」政府消息則指，警方、消防及民政事務處等部門正設法運送物資予受影響村民，物資亦已準備好，但陸路被封下，正研究運送方法。大浪灣村毗鄰大浪灣沙灘，消息人士稱，相關部門同時正研究以小艇等方式，利用水路撤離有需要的村民。

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