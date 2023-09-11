世紀暴雨｜港鐵延誤是否有回贈？　林世雄：非港鐵能控制的話不算

上星期發生的世紀暴雨，令到港鐵黃大仙站完全被淹浸，部份路段要暫時停止運作。按照機制，港鐵服務延誤31分鐘或以上，而事件屬於可控範圍，港鐵就要罰款並啟動票價回贈機制。



運輸及物流局局長林世雄表示，要等到調查報告出爐再與港鐵跟進，但強調非港鐵控制範圍內的事件不會計算。



▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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林世雄今早在電台節目表示，今日（11日）早上上班上學時間道路基本通行，八是有部份行車線仍然封閉。

至於港鐵黃大仙站停運，林世雄說，根據機制，港鐵因可以控制範圍內的事故而延誤31分鐘或以上，就需要動用票價回贈機制。但如果該事件並非港鐵公司控制範圍之內，就不會計算回贈。

▼9月8日 港鐵人員清理黃大仙站泥濘▼



洪水湧入黃大仙站 職員決定立即疏散

林世雄指鐵路設計已考慮水浸威脅，車站也有防洪板，但上周黑雨史無前例，再加上黃大仙站的地勢影響，所以突然有大量雨水湧入站內。他說，據了解當日黃大仙站職員亦有嘗試安裝防洪板，但事出突然，雨水以很快的速度湧至，職員無辦法在安全的情況下在所有出口安裝防洪板，所以職員決定立即從安全的出入口疏散站內乘客及關閉車站。

黑雨當日觀塘線隧道幾乎沒頂，港鐵員工已經努力搶修。林世雄說政府與港鐵會就住應對天災繼續溝通，以改善處理方法。他表示，今次暴雨下觀塘線的事故，政府要等收到調查報告，再按機制與港鐵跟進。