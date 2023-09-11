世紀暴雨︱黃大仙站周六短暫重開現故障　張欣宇：多試幾班車更好

上周四至五（7至8日）一場世紀暴雨，本港多區出現水浸、山泥傾瀉，港鐵黃大仙站在暴雨下也有雨水湧入，石硤尾至彩虹站一度暫停服務。至周六（9日），黃大仙站在短暫重開後，因架空電纜故障，上述路段再暫停服務。



立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇今早 （ 11日）指，對港鐵要在車站搶修至100分才重開、還是60分便重開予市民使用，確實是無絕對的對與錯，但他認為，周六是假日，港鐵可多花時間、再試幾班車才重開，或者會更好，亦相信市民能夠理解。



▼9月9日 港鐵黃大仙站重開又跳掣暫停服務▼



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曾在港鐵任職的立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇表示，黃大仙站以往在暴雨下也曾出現因水浸封站，但行車隧道出現的水深是史上首次。他表明，當晚港鐵隨即決定疏散及封站，避免傷亡事故，是果斷決定。

但黃大仙站在周六短暫重開不足5小時後，便因架空電纜故障，石硤尾至彩虹站再暫停服務。張欣宇指，對於港鐵要在車站搶修至100分才重開、還是60分便重開予市民使用，確實是無絕對的對與錯，不過，他認為，周六是假日，港鐵是可以多花時間再試多幾班車才重開，或者會更好，他也相信市民能夠理解。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強在同一節目強調，據他所知，暴雨後搶修工作前是有安全評估，惟無明確準則，都是要靠員工「執生」、憑經驗、憑直覺，促港鐵要訂出進行復修的優次、同時保障員工安全。