陳茂波訪歐　擬如期周四講「香港夜繽紛」詳情　海洋公園延長開放

政府預計本周四（14日）公布刺激夜經濟的「香港夜繽紛」活動詳情。香港海洋公園也會作出配合，未來數月會提供多元化晚間玩樂體驗，下月部分日子會延長開放時間至晚上11時。水上樂園方面也會舉辦連串音樂會。



據悉，本港社會雖然仍在忙於為世紀暴雨進行善後工作，但當局初步認為現時社會大致復常；而負責「香港夜繽紛」的財政司司長陳茂波，本周稍後時間要展開歐洲訪問行程，故傾向按原定計劃於周四公布「香港夜繽紛」活動詳情。



海洋公園稱，支持推動夜經濟，刺激本地消費及鞏固訪港旅遊業復蘇走勢，相信一系列夜間文化和音樂活動、節日慶典、燈光匯演、市集等活動，會帶旺市道。

園方指，「海洋公園哈囉喂全園祭2023」期間，指定日期包括10月13至15日、20至23日、27至29日及31日會開放至晚上11時。今次活動以「鬼校輪迴」為主題，活動由9月15日至10月31日為止。

海洋公園亦正籌備聖誕和新年活動。而海洋公園的保育教育活動亦會延伸到晚上，本月下旬推出「夜趣自然遊蹤」，訪客可以在保育大使帶領下，夜遊自然生態徑，發掘園內不同動植物晚間生態。