啟德郵輪碼頭｜民建聯提七招優化　商場改作一站式體育用品主題區

郵輪「海洋光譜號」早前停泊啟德郵輪碼頭，旅客迫爆的士站，政府及碼頭營運商採取多項改善措施。該郵輪星期六（19日）重來香港，民建聯去信政府提出七招優化郵輪碼頭營運，除爭取興建集體運輸系統連接碼頭與東九龍區外，也包括把碼廿頭商場位置改作主題式休閒場所，配合稍後啟用的啟德體育園改為「一站式體育用品主題區」，非泊船的日子可吸引本地人光顧。



民建聯指，啟德郵輪碼頭自2013年啟用至今已接近10年，交通配套問題一直為人詬病。而「海洋光譜號」周六再次泊岸，碼頭交通接駁料再受考驗。該黨主席、九龍中立法會議員李慧琼與九龍東立法會議員顏汶羽去信政府提出七項建議，優化啟德郵輪碼頭管理。

三項短期措施疏導旅客，包括在郵輪訪港期間，善用啟德渡輪碼頭，盡可能加開「水上的士」班次及渡輪航線，前往北角碼頭、觀塘碼頭、尖沙咀碼頭、灣仔碼頭、中環碼頭等；增加陸上的士到碼頭載客誘因，如派發的石油氣現金券面額可按實際需要「加碼」；及提供免費接駁巴士，連接郵輪碼頭與附近地鐵站。

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至於中長期措施則有四項，包括將《鐵路發展策略2014》的「東九龍線」項目，改以「高架無軌捷運系統」形式發展，並延伸至啟德郵輪碼頭，以解決碼頭多年來面對的交通問題。

其次，基於郵輪旅客到埗後不會只逗留在碼頭附近，建議將碼頭及商場分拆成兩個項目，保留碼頭讓旅客上落船，商場改為主題式休閒場所，如大型室內遊樂場等，甚至可配合日後啟用旳啟德體育園改為「一站式體育用品主題區」，在非泊船的日子吸引本地人光顧，同時要確保商場提供免費穿梭巴士，讓消費者往返碼頭商場及港鐵站。

第三，參考灣仔海濱發展，政府可以在啟德郵輪碼頭附近的休憩區域開展水岸文化活動，此舉既與郵輪主題相契合，活動可以包括街頭表演、水上音樂會和踩腳踏船等，為郵輪碼頭區域增添吸引力。

最後，是將區內閒置的方艙醫院改建為青年或藝術工作者的文創基地，為青年和藝術工作者提供創作和交流的空間，不僅可充分利用現有資源，也可以與周邊環境更加協調融和，提升區域的整體形象。