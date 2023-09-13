西九財困｜唐英年稱不會市道低迷時「賣樓」　形容減開支已近見骨

西九文化區管理局早前預告2025年3月便會耗盡政府2008年的216億元撥款，有消息稱，西九管理局已向文化體育及旅遊局提交的新財務方案，包括將文化區內住宅由「只准租、不准賣」改為容許出售。西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（13日）在報章訪問表示，不會在地產市況低迷時推售，而是分階段進行，否則是「自己搵自己笨」。唐英年又指，表示，當年決定西九「唔賣任何嘢」，但目前社會及經濟環境轉變，不論是政府或西九管理層必須對社會需求轉變先知先覺。



唐英年上月中曾指西九管理局內部大力緊縮開支，「把刀血流成河」，而按開支狀況推算，已經將資金鏈斷裂的日期由2022至23年度延後至2025年3月，屆時將無法再緊縮開支，香港故宮文化博物館及M+博物館將不能舉辦更多表演。

唐英年今日在《星島日報》訪問中再指，現時文化區每年虧蝕約10億元，若要一直持續運作，直至現有的「建造、營運及移交」（BOT）歸還，預計需有40多年的資金鏈需求。他今次形容西九削減成本「減到就嚟見骨」，但管理局不想伸手向政府「攞錢」，爭奪民生資源，而是希望善用珍貴的土地唯一資源，已向政府新財務方案。

西九文化區成為疫後推介給遊客的新景點。（梁鵬威攝）

對於有消息指，方案建議容許未來就部份發展項目招標時，可賣斷住宅部份業權。唐英年在訪問中稱，不會在地產市況低迷時推售，而是分階段進行，否則「自己搵自己笨」。唐英年又指，10多年前西九決定不出售任何項目，但現時社會及經濟環境轉變，政府和西九管理層必須對社會需求轉變「先知先覺」。他又中，方案中有其他不同選項，包括調整商業設施、改變總樓面面積等，希望港府盡快回覆以開啟程序。