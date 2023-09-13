一帶一路｜回應丁薛祥對港4點希望　李家超：續發揮優勢貢獻力量

行政長官李家超回應國務院副總理丁薛祥今早（13日）在「一帶一路」高峰論壇的主旨演講中，提出對香港的四點希望。他表明香港會繼續發揮自身優勢，同時鞏固亞太區域鞏固亞太區域國際法律及爭議解決服務中心的角色，並進一步建設香港成為國際創新科技中心和中外文化藝術交流中心，促進民心相通，為推動共建「一帶一路」高質量發展繼續貢獻香港力量。



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丁薛祥在演講中提出對香港的4點希望：希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通；希望香港聚集專業服務，進一步發揮人才優勢；及希望香港深化人文交流，進一步促進民心相通。

李家超回應稱，對副總理對論壇的支持和發言感鼓舞。他承諾，香港未來將繼續加強與內地和世界聯通，吸引人才，並培養本地多元人才，用好國際金融、貿易、航運中心地位，發揮香港與國際接軌的專業服務優勢，鞏固在亞太區域國際法律及爭議解決服務中心的角色，進一步建設香港成為國際創新科技中心和中外文化藝術交流中心，推動在教育、科技、旅遊、藝術、青年等領域的人文交流，促進民心相通，為推動共建「一帶一路」高質量發展繼續貢獻香港力量。

李家超又指，特區政府重視區域合作，自今年全面通關以來，他兩次率領工商界和專業界別代表團，分別出訪中東和東盟三個成員國，開拓合作空間，包括新能源汽車、城市設計和酒店合作項目等。特區政府正爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，並與更多國家和經濟體商討簽訂自貿協定和投資協定等。

「一帶一路」高峰論壇3項新安排

李家超稍後在社交平台發文指，第八屆「一帶一路」高峰論壇今日起一連兩日在香港舉行。這次高峰論壇有三項新安排，包括首次設有「中東專場」，聚焦中東市場新機遇、新發展和新合作；首次設有「金融篇章」，推動「一帶一路」倡議的金融服務、創新科技及可持續發展願景；以及首次設有「青年專章」，推展人文和青年交流。