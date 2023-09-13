一帶一路｜陳茂波：香港在基建、金融、風險管理都能帶來推動力

財政司司長陳茂波指，「一帶一路」倡議的基礎是合作共贏，在經濟、金融、人文交流等方面都有成就，香港希望與東盟各國及「一帶一路」沿線國家地區合作；而香港在基礎建設、金融、風險管理等方面都能為「一帶一路」建設帶來推動力。



他指，香港是管理基礎設施項目風險的最佳地點，本港世界級的保險市場可為「一帶一路」沿線國家的政府和企業提供服務；香港也有值得信賴的普通法制度，是中國唯一實行普通法的城市，國家支持香港成為亞太區領先的國際法律和爭議解決服務中心。



財政司司長陳茂波指香港會加強與東盟及「一帶一路」沿線國家地區合作（政府新聞處）

陳茂波今日（13日）在第八屆「一帶一路」高峰論壇專題午宴致辭時表示，至今有超過150個國家及30個國際組織參與「一帶一路」建設，共3000多個合作項目，涉及1萬億美元投資，創造逾42萬個就業機會，包括橋樑、電廠、工業園等，同時將人心相連，推動經貿、文化等方面交流，為參與的國家及人民帶來實惠，亦推動低收入國家的經濟生產總值，香港希望與東盟各國及「一帶一路」沿線國家地區合作。

他又指，香港在基礎建設、金融、風險管理等方面都能為「一帶一路」建設帶來推動力。資本方面，香港是國際金融中心，金融市場既深且廣，有龐大資金流，基建、金融和風險管理優勢，包括有73間全球100強銀行和頂尖保險機構在港落戶，同時擁有世界一流專家，讓一帶一路國家享有世界級專業服務。

他續說，本港股票市場市值超過4.5萬億美元，今年5月本港亦發行約4億美元的基建貸款抵押證券，涉及亞太、中東和南美洲的25個項目，而香港又是亞洲綠色金融的領導者；同時不少本港綠色科技公司已在「一帶一路」市場成立及營運，協助進行綠色轉型。

陳茂波提到，「一帶一路」倡議通過增加貿易、投資，文化交流，為市場提供活力，為經濟提供可見推動力，根據世界銀行數據，建設為海外市場增加5%貿易額，將低收入國家生產總值提升3.4%，相信亞洲合作夥伴可以直接作證。

基建方面，他表示，香港可提供設計、興建和管理方面的知識，例如港鐵一直在多個地區營運地鐵、機管局亦獲邀參與泰國航空城的發展。