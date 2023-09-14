香港夜繽紛｜港鐵優惠折頭低無吸引力？田北辰：條件多易「撻Q」

財政司司長陳茂波今晚（14日）出席「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）啟動禮，公布一系列鼓勵市民夜間消費的活動。曾建議所有公共交通工具於晚上10時後票價減半的實政圓桌立法會議員田北辰，對方案中僅港鐵配合政府推出晚間「搭5送1」優惠感到失望，認為「折頭低、種類少」，直言：「唔覺得有效，一啲都唔appreciate（欣賞），市民仲要數住自己搭咗幾多次先有折。無癮！愈多條件限制愈易「撻Q」（失誤）」。



財政司司長陳茂波今晚（14日）出席「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）啟動禮，公布一系列鼓勵市民夜間消費的活動。（廖雁雄攝）

田北辰早前就「香港夜繽紛」促請政府做好交通優惠，建議所有公共交通工具，包括港鐵、九巴及城巴等票價在晚上10時後提供半價優惠，提供誘因讓市民吃完晚飯後再逛街。不過政府最新公布「香港夜繽紛」的交通優惠未有涵蓋港鐵以外的交通工具，而港鐵折扣亦相對「手緊」。

田北辰對港鐵票價優惠感到失望，認為「折頭低、種類少」，直言：「愈多條件限制愈易「撻Q」（失誤）」。（資料圖片／余俊亮攝）

田北辰對此感到失望，直言港人生活習慣已改變，「無人會為咗你嗰一次嘅免費，而數住自己要出夠5次夜街，唔覺得有效，一啲都唔appreciate（欣賞），市民仲要數住自己搭咗幾多次先有折。無癮！愈多條件限制愈易「撻Q」（失誤）」。他認為折扣「手緊」外，涵蓋的交通工具種類也不足夠，「巴士本身都有夜間線，咪同佢哋傾下，畀多啲優惠，齊心合力試下一個月谷盡去囉」。

自由黨邵家輝期望港鐵延長周末營運時間。（資料圖片／何頴賢攝）

邵家輝：若港鐵效果良好 相信巴士亦會考慮推優惠

自由黨邵家輝則認為「香港夜繽紛」仍在起步階段，港鐵願意推出優惠值得鼓勵，又認為一切都是「有雞先定有蛋先」的問題，相信當港鐵的票價優惠可吸引一定的客流量後，巴士公司亦會積極考慮提供優惠，「唔會畀港鐵吸曬（客流）嘅」。不過他對於港鐵未有延長周末營運時間感到失望，直言：「港鐵夜啲先尾班車，仲吸引到更多人出街啦！」

江玉歡建議增設小巴 接駁活動場地如觀塘海濱

各種活動由9月起至明年初源源不絕，惟當中不少活動似乎都是「老生常談」，選委界立法會議員江玉歡就較為期待地區活動，期望政府可多撥出資助予地區舉辦特色活動。

她又建議政府要做好活動場地的交通接駁配套，她舉例指觀塘海濱位置與地鐵站相距較遠，不便利區外市民到訪，建議政府在港鐵站附近增設小巴，接送市民到活動場地，除可便利市民外，亦可幫補小巴生計。

商場播英超會否搶酒吧生意？ 梁文廣：客群不同

另外，有逾80商場配合「香港夜繽紛」，將會直播英超賽事及杭州亞運等，這是否如同與酒吧業界「搶生意」？立法會「A4聯盟」梁文廣認為「百貨應百客」，兩者客群大不相同，他以自己為例：「如果商場開夜啲又播埋球賽，商場簡直係綜合消費模式。我哋幾個家庭食完飯，爸爸就去睇波，媽媽同啲小朋友又可以去咩樂園夾下公仔，迎合到唔同人嘅需要。」他相信政府未來會再公布不同活動細節，而「香港夜繽紛」最重要鼓勵港人外出，笑指：「瞓咗咁多年，大家遺忘香港，而家係時候甦醒」。