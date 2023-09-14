香港夜繽紛活動一覽｜戲院/港鐵優惠　80間商場/博物館延長開放

政府今日（14日）傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮，推出多項夜間活動，在中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、萬聖節、聖誕節、新年至明年初。



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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「香港夜繽紛」重點優惠



．戲院推出夜場購票優惠

．香港藝術館、香港科學館及香港太空館將為市民和遊客帶來博物館夜遊體驗，並在星期五、六、日及公眾假期延長開放時間至晚上10時

．西九文化區M+在晚間舉行博物館夜間展廳活動和工作坊

．大館於未來六個月呈獻各項晚間表演及蓺術展覽

．市民逢周三晚可以免費入跑馬地馬場公眾席（9月中至12月）

港鐵推「賞你搭」晚間車程「搭5送1」。（廖雁雄攝）

．港鐵推出「玩夜啲 賞你搭」優惠，使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，乘搭重鐵（市區地鐵）、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30 分後出閘，即可獲得一次免費本地車程獎賞

．旅發局向旅客派發「香港夜饗樂」優惠券，以及提供開篷巴士夜遊特別優惠

個別日子活動



．9月15至10月8日 癸卯年中秋綵燈會

．9月15日至10月31日 海洋公園哈喂全園祭

．9月16至10月31日 香港迪士尼樂園萬聖活動

．9月22至23日海洋公園夜超自然遊蹤

．9月23日 NewBomb音樂會

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼



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．9月28至30日 大坑舞火龍

．9月30日 「月來越好，歡樂灣區」大型無人機表演

．9月底至11月底逢周末 灣仔、卑路乍灣、觀塘舉行10多項活動，包表演、文創、小賣等

．9月底至10月 蘭桂坊餐飲優惠及活動

．9月中至12月 超過80間商場優惠及活動

(余俊亮攝／資料圖片）

．10月1日 2023年國慶煙花匯演

．10月26至29日 2023香港美酒佳餚巡禮

．11月24日至明年1月1日 2023香港繽紛冬日巡禮

．12月16至明年1月8日 第57屆工展會

．12月31日 海洋公園除夕倒數派對

．12月31日 香港跨年倒數

．今年第四季 廟街夜市

．2024年2月10日 新春國際匯演之夜

．2024年初 民青局地區活動

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼



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