香港夜繽紛｜梁錦松：香港難「拼價格」　倡多辦大型會議及演唱會

撰文：文維廣
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政府今日（14日）傍晚舉行「香港夜繽紛」啟動禮，推動夜經濟。前財政司司長梁錦松認為，香港應多想自身優勢，而非以成本競爭。他建議利用本港優勢，多辦大型國際展覽會議、國際性演唱會等，吸引有需求的消費者。

（資料圖片）

梁錦松今日出席「一帶一路」高峰論壇後提到，管理學上競爭重點包括價格及差異性，香港難「拼價格」，應思考如何用既有優勢、外面沒有的事物，如大型國際展覽會議、國際性演唱會等，吸引有需求的消費者。他強調，香港一向奉行大市場、小政府，而市場反應一向也較快。

財政司司長陳茂波成立促進股票市場流動性專責小組，有建議應降低股票印花稅，以促進交易量，梁錦松對此回應指政府的事由政府去想。但他指，以往歐美資金較多，但因地緣政治，一些歐美資金對香港及中國市場沒信心，可考慮如「一帶一路」及中東資金，因為他們不只關心回報，亦關注與中國及香港合作如何幫助國家發展。

樓市若再下跌或要「減辣」

至於現在是否樓市「減辣」時機，梁錦松指，樓市累計跌幅約兩成，若再下跌會影響銀行體系，當出現金融危機心態，或帶來更大經濟問題。因此，他認為若樓市繼續下跌，或要「減辣」。

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