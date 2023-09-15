香港夜繽紛｜啟動禮用「白獅」不吉利？　黃偉綸：螢光獅子嚟㗎

「香港夜繽紛」昨晚（14日）舉行啟動禮，財政司司長陳茂波為醒獅點晴，惟網上不少人質疑獅子滿身「白色」，認為「白獅」通常用於喪葬中，認為不吉利。財政司副司長黃偉綸今日（15日）在電台節目中回應稱：「嗰隻係螢光獅子嚟㗎」，又指醒獅舞法好歡樂好繽紛，如有人聯想至其他，只能「一笑置之」。



黃偉綸解釋昨晚啟動禮的醒獅是螢光色：「嗰隻係螢光獅子嚟㗎」，如細看昨日照片，更可以發現醒獅頭上有很多紅色。他指：「聯想係無限嘅」，自己可以「聯想到好嘢喇，因為嗰隻獅子嘅舞法好歡樂欣、好快樂、好繽紛，如有啲朋友就諗到第樣嘢，一笑置之啦！」。他稱「有時網上嘅討論確實好得意，會諗到唔同嘅嘢。」

主持人指有很多LED燈？黃偉綸即補充說：「其實或者是一隻『LED獅子』」。同場的文化體育及旅遊局局長楊潤雄也在旁稱：「閃，不斷閃。」

昨晚的啟動禮上，不少網民見到舞獅「主角」滿身「白色」，紛紛懷疑是喪事用的「白獅」，認為：「大吉利市！」不過，有殯儀業者開設的Facebook專頁「賣棺材的男孩」發文拆解真相，指從武館朋友得悉，啟動禮上的舞獅「主角」其實是「銀獅」，並非「白獅」，「只是夜晚看上去容易誤會成白獅」。

另有業界中人解釋指，「白獅」一般只是黑白兩色，獅頭會展示「奠」字，後腦展示「孝」字，啟動禮上的舞獅臉和鼻均是紅色，故絕非「白獅」。