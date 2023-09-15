香港夜繽紛｜強調非與周邊商戶爭生意　黃偉綸：互相補足帶動消費

港府在「香港夜繽紛」啟動禮公布多項夜間活動，橫跨中秋、國慶、萬聖節、聖誕節、新年至明年初。財政司副司長黃偉綸今日（15日）在電台節目表示，香港市民自疫情後，生活習慣改變，希望透過一系列活動，讓市民習慣晚上外出：「出到嚟唔消費都唔緊要，開心下。」



黃偉綸強調，飲食業界毋須擔心夜市與餐廳爭生意，而是想透過表演、體驗活動帶動人流和生意額：「唔會同飲食界爭生意，反而係互相補足，讓市民走出來，帶動消費，對整個夜市有幫助。」



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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冀市民習慣「出夜街」 黃偉綸：唔消費都開心下

黃偉綸今早在電台節目表示，香港市民自疫情後，生活習慣改變，希望透過一系列活動，讓市民習慣晚上外出：「出到嚟唔消費都唔緊要，開心下。」

是否舊酒新瓶？黃偉綸稱會不斷推陳出新

黃偉綸指出，今次的活動有大部份是以前未做過，不斷推陳出新：「例如可以喺海洋公園夜間遊、水上樂園一路遊水一路聽音樂，煙花匯演會用航拍技術，相信喺視覺上會有唔同體驗，稍後會有記者會介紹，飲食嘉年華亦會有新環節。」

黃偉綸又強調，飲食業界毋須擔心夜市與餐廳爭生意，而是想透過表演、體驗活動帶動人流和生意額：「唔會同飲食界爭生意，反而係互相補足，讓市民走出來，帶動消費，對整個夜市有幫助。」他又補充，明白推動這些活動要有其他環節配合，政府會做功夫，包括本月已推出的補充勞工優化計劃。

楊潤雄：正商討提升廟街氣氛重新吸引人流

問及其他晚間活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，旅發局已初步接觸廟街商會討論提升廟街氣氛，預計在今年第四季應舉辦活動：「20、30年前廟街好旺，好多地道食品，呢十幾年嚟少咗好多人去靜咗好多，但其實係一個好好嘅地方，可以有新嘅面貌，重新帶動令本地居民、旅客會去嘅地方。」

戲院方面，楊潤雄表示，接近9成院綫在9點後或午夜場提供戲票優惠，但晚上人流增加，噪音亦會相應增加，最重要是平衡居民生活和生意，希望雙方理解和互讓。

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼

