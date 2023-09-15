香港夜繽紛｜與內地競爭非零和遊戲　黃偉綸：港人荷包非完全無錢

港人愛上北上消費，港府推「香港夜繽紛」能否留住港人是其中一個討論點。不過，財政司副司長黃偉綸今早（15日）在電台節目雖稱不能否定內地與香港有競爭，但認為不是零和遊戲：「唔需要太介懷嘅大家，譬如去大灣區其他城市玩，都會返香港玩嘅，個世界夠大嘅，只要自己做得好，香港未來會更好......(港人)荷包唔係完全無錢，係感受點樣，願唔願意使。」



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認同兩地有競爭惟不應只比併價錢 黃偉綸：鬥價錢鬥贏咗都未必著數

黃偉綸今早（15日）在港台節目稱，疫情改變市民生活習慣，晚上較少出外用膳，期望透過活動吸引市民晚上出外並帶旺市道。現時不少港人北上消費，外界疑惑「香港夜繽紛」能否吸引市民留港消費，黃偉綸認同兩地有競爭，但不應只比併兩地消費的價錢：「鬥價錢鬥贏咗都未必著數，香港始終係成本相對較高嘅地方。」

黃偉綸稱香港同樣可以吸引內地民眾

黃偉綸認為如果香港有好的服務和產品質素，相信市民會願意多消費，而兩地市民關係是雙向，香港同樣可以吸引內地民眾來遊玩：「唔需要太介懷嘅大家，譬如去大灣區其他城市玩，都會返香港玩嘅，個世界夠大嘅，只要自己做得好，香港未來會更好。」

黃偉綸又強調兩地競爭不是零和遊戲，他說：「如果我哋話無競爭呢個係唔現實，但又唔覺得係零和遊戲，因為好多香港朋友儲蓄率有一定，荷包唔係完全無錢，係感受點樣，願唔願意使。」

話無競爭呢個係唔現實，但又唔覺得係零和遊戲，因為好多香港朋友儲蓄率有一定，荷包唔係完全無錢，係感受點樣，願唔願意使。 財政司副司長黃偉綸

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財政司副司長黃偉綸。（資料圖片/林靄怡攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝在新城電台節目亦表示，香港與大灣區融合下，毋須抗衡港人北上消費，大灣區有七、八千萬人口，搞好夜經濟活動可以吸引他們來港，重點是活動要多元，優惠要吸引。他又相信「香港夜繽紛」活動對本港整體經濟活動有好大推動力。

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