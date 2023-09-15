香港夜繽紛｜餐飲業籲搞活街舖　市民盼新意：放工屋企大把嘢要做

「香港夜繽紛」啟動禮公布多項夜間活動與優惠，財政司副司長黃偉綸今日（15日）在電台節目表示希望「出到嚟唔消費都唔緊要，開心下。」不過，不少致電電台的市民都希望「香港夜繽紛」以外，港府還有其他措施搞活經濟。



有從事飲食業的市民形容疫情香港如死城，其店位於酒店區，因此營業到凌晨十二時仍算有生意，但其他店舖已水深火熱，希望可有措施搞活街舖：「佢哋水深火熱.....佢哋頂唔住，政府搞活動都搞唔掂啦。」另有市民稱，香港「夜市」消費貴，若欠具新意活動配合，難以吸引她「出夜街」：「要有特別表演先吸引到我......幻彩詠香江都廿年啦，唔洗日日搞......平時放工返屋企大把嘢要做，唔會特登去睇。」



▼9月14日 「香港夜繽紛 」啟動禮▼



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黃偉綸今早先後在港台及商台節目解說「香港夜繽紛」，他在港台節目表示希望「出到嚟唔消費都唔緊要，開心下。」之後在商台節目稱難以量化「香港夜繽紛」成效，相信個別活動將帶動人流增加，又指目前有86間商場會延長營業時間至晚上10時，感謝商舖配合。

不過，有從事飲食業的市民致電同一節目稱，要搞活經濟，應先「搞返好香港店舖」，他形容疫情至今，不少街舖已水深火熱，苦苦頂住或許只是不捨得：「佢哋水深火熱.....佢哋頂唔住，政府搞活動都搞唔掂啦。」

該市民稱，其店位於酒店區，目前已營業到凌晨十二時，還算有生意，但他認為「香港夜繽紛」下商場會延長營業時間，主要受惠的仍是商場內的連鎖店舖，未必讓地舖（街舖）受惠：「商場主要係連鎖商店，地舖先水深火熱，每個家庭都養活咗好多人。」

另外，有市民致電同一節目稱，香港消費貴，「晏晝消費都唔平」，晚餐方面，自助餐動輒500、600元一餐，中餐也要200元，因此「夜活動」要有特式才能吸引到她「出夜街」，例如有特別表演活動。她又認為部份已存在要久的活動要加入新意，否則難吸引市民外出欣賞：「好似幻彩詠香江都廿年啦，唔洗日日搞......平時放工返屋企大把嘢要做，唔會特登去睇。」

▼9月13日 廟街夜市人流不多▼

