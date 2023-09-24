區議會｜司長處理瑣碎事不理想　李慧琼：區議員將助宣導政府政策

區議會換屆選舉下月中開始接受提名，身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼接受訪問時表示，以往的區議會未能做到「地區機遇地區掌握、地區問題地區解決」，導致地區衞生等瑣碎問題都要上升至副司長統籌處理，加上區議員由直選產生，投放絕多時間落區服務市民，雖然「貼地」，但較少宣導政府政策，相信未來在民政專員擔任區議會主席領軍下，區議會、三會和關愛隊都可以各司其職，完善地區治理架構。



身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼接受無綫電視《講清講楚》訪問時表示，以往的區議會未能做到「地區機遇地區掌握、地區問題地區解決」，導致地區衞生等瑣碎問題都要上升至副司長統籌處理。（直播截圖）

李慧琼：地區瑣碎問題由司長統籌不理想

李慧琼在無綫電視《講清講楚》今日（24日）播放的節目中表示，以往有不少地區問題未能在區議會內解決，最終要上升至中央管理層面處理。她以地區衞生黑點為例，指有不少市民多次向她反映對地區衞生情況感到不滿，但即使在區議會內多次提出問題也未能如願解決，最終「相對瑣碎」的問題由要政務司副司長卓永興統領跨部門小組才得以改善。

她期望，地區治理體制改善，並由民政專員擔任區議會主席後，在區議會、三會和關愛隊的協作下可真正解決地區問題，達到「地區機遇地區掌握、地區問題地區解決」。

區議員按其特質、區裡特性分配

提到來屆區議會直選區議員減少，加入「不分區區議員」，兩者工作該如何分配時，李慧琼認為這可更好地「推動地區最好發展，解決地區最多問題」。她指，當區的直選區議員可保持與居民聯繫，擔任接受意見的角色，而當局亦可按區內特性，安排擁有相應特質的「不分區區議員」加入該區區議會。她以九龍城區為例，指當區有很多舊樓，推動九龍城區發展時需要更多專業意見，擁有相關專業背景的「不分區區議員」即可提供意見。

區議員須協助宣講政策

不過有意見認為區議員與關愛隊的工作重疊，李慧琼認為區議員仍以諮詢角色為主，做到下情上達，同時協助政府宣講政策，令市民掌握最新資訊；而關愛隊則以關愛為主，當地區居民有需要時可以立即出動，雖然兩者有部分工作重疊，但工作重心始終不一。

另外，民政事務總署近日向關愛隊發出指引，要求關愛隊在選舉中保持中立、不得動用關愛隊資源參與與選舉有關活動。李慧琼透露九龍城區的關愛隊成員與有意參選區議會的人不重疊，但對於政府發布該指引理解和接受，因避免市民誤會有人以關愛隊身份拉票。

區議會在新產生方法下，外界擔心區議會的諮詢成分，甚至部分政黨參選的機會減少，李慧琼相信，政策討論上的火花與過去一樣，又指在新時代、完善選舉制度下，政府可以減少處理為反對而反對的精力，在現時複雜形勢中，主力推動香港發展。

立法會將討論JPEX案件：政府在場外虛擬資產上的角色

提到近日虛擬資產交易平台JPEX案件引起了軒然大波，李慧琼指警方、政府積極調查、回應迅速，而立法會未來亦會就虛擬資產交易平台進行討論，包括政府、證監會在場外虛擬資產上的角色、如何保障市民資產等。

李慧琼多次向中央爭取取消俗稱「黑碼」的健康申報要求，她重申相信「黑碼」總有完成「歷史性任務」的一天，又指在多次與海關總署溝通下，該署不斷優化、減化程序，未來會繼續爭取取消港人「黑碼」要求。