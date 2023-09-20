區議會選舉｜民主黨終於選擇「生路」？ 決定參與年底區議會選舉

作為泛民主派最大政黨的民主黨，終表態參與年底的區議會選舉，與2021年完善選舉制度的立法會選舉有異。當年，由於立法會選舉制度改變，議席雖增至90席，但直選議席由35席減至20席，選委界別議席則多達40席，令泛民對應否參選面對兩難抉擇。如今，面對區議會直選議席由過去逾450席，大削88席，民主黨最終仍然決定參選，也許正因面對「存亡」抉擇。



其實，當年應否參與完善選制後的立法會選舉，泛民之間意見兩極，一方認為作為政黨若不參選，等同「自廢武功」，但另一派認為直選議席大削，參選有違民主理念。全國僑聯副主席盧文端於2021年8月撰文題為《民主黨的死症與活路》，在參選立法會一事上，「據稱，民主黨的核心人士及主流意見是抵制，不參選」，若該黨仍死抱對抗性思維，「以不參選立法會的方式『攬炒民主黨』，與中央對抗」，將是「死路」一條。



面對「生與死」的抉擇，民主黨於2021年9月底召開特別會員大會，決定授權中委會制定參選立法會的甄選機制。最終民主黨訂出有意出選立法會的黨員，需取得5個地區支部合共40名黨友提名，並需在特別會員大會作自我介紹及接受質詢，得過半數出席會員投票支持，才獲推薦參選。

篩選機制門檻高門 遭質疑等同「棄選」或「罷選」

此篩選制度一出，不少人已質疑，如此高的門檻變相用程序達至「棄選」。民主黨創黨成員之一的李華明當年直言，對有關決定感到意外，形容機制等如向有意參選者「擺出難題」。

而曾是公民黨創黨成員、後來退黨的現任行會成員湯家驊也稱，理解民主黨的決定，但認為篩選機制等同「叫黨員不要參選」，因為參選人須在會員大會接受黨員「公審」。最終，並無民主黨黨員報名參與篩選，自然民主黨也未有參與前年的立法會選舉。

之後，盧文端同年十月再撰文指，民主黨關於是否參選問題的一系列動作及決定，並不是基於勝算考慮而「棄選」，而是「罷選」，只不過不是直接的「硬罷選」，而是轉了彎的變相罷選即「軟罷選」。

盧文端：不參選區議會等於「自尋死路」

全國僑聯副主席盧文端今年4月再在報章撰文，指泛民上一次「軟性杯葛」新選制下的立法會選舉，對自身的生存造成了極大傷害和衝擊，如果再不參選區議會，等於是自絕於香港的選舉，在政治上是「自尋死路」，形容為無可救藥。

不過，即使如今民主黨擬參與年底區議會選舉，但要取得足夠提名入閘仍屬高難度。區議會選舉提名期10月17日展開，早前便有建制派消息傳出，不支持讓民主黨參選的中央鷹派佔上風。

基於民主黨主力參與地區直選，參選人除了要取得當區選民提名，亦須取得由政府委任的3個地區委員會委員中9人提名，再通過資格審查、符合國安要求，才能獲參選資格。民主黨能否獲由建制派把持的3個地區委員會委員支持，主要視乎中央取態在未來1個月內會否再有變化了。