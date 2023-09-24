區議會｜麥美娟：政府可代聯絡「三會」成員　公開資料涉私隱問題

民主黨主席羅健熙日前表示，網上沒有「三會」成員聯絡方法，有意參選人難以尋求提名，呼籲民政署向他們提供「三會」成員的聯絡方式。民政及青年事務局局長麥美娟今日（24日）表示，一向有公開「三會」成員名單，但個人資料則涉及私隱：「如有需要聯絡有關相關成員，地區民政事務處可代為轉達。」



民政及青年事務局局長麥美娟今日（24日）表示，一向有公開「三會」成員名單，但個人資料則涉及私隱：「如有需要聯絡有關相關成員，地區民政處可代為轉達。」（資料圖片）

民主黨主席羅健熙日前（20日）直言難找到「三會」(即：分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會)委員聯絡資料，對取得提名增加難度。《香港01》其後也嘗試在網上尋找「三會」委員聯絡方法，選定只有二十人的地區滅罪委員會作實測。結果，記者花逾兩小時，方能找到兩名委員的聯絡電話及成功聯絡上對方。

麥美娟今日（24日）表示，「三會」成員名單一向是公開資料，惟聯絡方法等個人資料涉及私隱問題，故未能公開，續指倘有意參選人有需要聯絡「三會」成員，可首先聯絡地區民政處，由處方代為轉達。

民政事務總署早前向關愛隊發指引，列明若關愛隊成員參選區議會選舉，須即時停止參與關愛隊工作，麥美娟表示，成立關愛隊是為了凝聚地區資源、服務社區，形容目的「純粹」，故發出指引避免有任何人利用關愛隊名義助選拉票。她續指，指引是為了確保關愛隊的服務公正，令政府資源只用作關愛隊提供服務上。