齊撐照顧者｜派1萬張海洋公園門票　江玉歡︰祝福和難題只差一線

今年首9個月，本港已發生至少有6宗涉及照顧者及被照顧者的悲劇，政府昨日（25日）宣布了4項支援照顧者的措施之外，還為了答謝照顧者而派出1萬張海洋公園門票。



有社工關注照顧者去海洋公園遊玩，被照顧者要由誰看護。選委界立法會議員江玉歡指，派門票是政府給予照顧者的善意，表示很欣賞照顧者，但認為祝福和難題只是一線之差，估計換成派發數百元的餐飲券，照顧者會更開心。



江玉歡。（資料圖片/林靄怡攝）

要考慮暫託服務不足 建議轉為餐飲券或折扣卡

江玉歡接受《香港01》訪問時反問為何要去海洋公園。她說照顧者平日工作很累，估計換成派發數百元的餐飲券，照顧者會更開心，因為可讓他們外出用餐，也可以和被照顧者一起用餐。

至於去海洋公園的照顧者如何安置被照顧者，江玉歡指社署雖然有暫託或緊急服務，但如果大批照顧者使用服務，現時會變得難以應付。她續指香港不少家庭以殘護老、以老護老，「就算畀佢哋去門票較貴嘅迪士尼都未必肯去」，認為派發主題公園門票真正落地作用不大，反而製造困難。

江玉歡反建議政府可以推出照顧者折扣卡，折扣卡可提供乘車或膳食等日常消費的折扣，加強社區關愛共融。

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