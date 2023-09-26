齊撐照顧者｜派萬張海洋公園門票慰勞　社工反問：誰照料被照顧者

今年首9個月，本港已發生至少有6宗涉及照顧者及被照顧者的悲劇，上周五（22日）更有一對智障的五旬兄弟，因他們年邁的母親入院，疑在家中乏人照顧而餓死。事隔三日，政府在昨日（25日）舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，以1500萬元展開為期3年的全港宣傳，加強在社區推廣關懷和支援照顧者的信息。

政務司司長陳國基宣布了4項支援照顧者的措施之外，還為答謝照顧者派1萬張海洋公園門票。據了解，門票是透過社福機構向受助者派發，不限只派予照顧者本人，門票可讓照顧者帶同親友以及被照顧者，一同到主題公園放鬆一下。

有社工認為，派門票予照顧者或被照顧者也好，都要有交通安排予行動不便者，如果只是照顧者去，「邊個睇長者（被照顧者）呢？」

《香港01》正向社會福利署查詢派發門票是否只限照顧者本人，以及會否提及入園的安排。



▼5月28日 海洋公園接待弱勢社群家庭500人遊玩▼



政務司司長陳國基在昨日「齊撐照顧者行動」起動禮上宣布4項措施支援照顧者，包括今日推出支援熱線182183、11月動動資訊網站、社署強化暫託服務，以及照顧者津貼增至3000元。

他又表示，為響應政府「開心香港」活動，社署將推出「感謝照顧者」活動，由本月底開始，社署將通過安老和康復服務組織，向長者和殘疾人士的照顧者，派發合共1萬張海洋公園入場門票，以答謝他們的付出和貢獻。

家福會高級經理黃愛球指，派門票只是單次安排。（資料圖片／梁鵬威攝）

對政府派發1萬張海洋公園門票，家福會高級經理黃愛球表示，比起單次性的活動，其實照顧者更需要長久的支援。

雖然政府沒說明門票是只限照顧者本人，抑或照顧者帶同被照顧者同行皆可。本身是社工的黃愛球假設這兩個情況都有不便之處，例如帶家中被照顧的長者去海洋公園，需要考慮交通安排，若然只是照顧者自己去亦需要為家中被照顧者尋找暫托服務，「佢（被照顧者）點（坐）交通去得到呢？佢有無經濟afford（承擔）去得到呢？護老者（照顧者）可能都抽唔到身、抽唔到時間帶一個長者，如果佢（照顧者）去，邊個睇長者呢？」

據了解，政府一向都有向透過福利機構派發海洋公園門票予受助者，好讓他們到樂園遊玩輕鬆一下，門票數量不是問題，不限只派予照顧者本人，門票可讓照顧者帶同親友以及被照顧者。