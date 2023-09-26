照顧者支援專線｜孫玉菡：至下午2時接127個來電 部份人情緒波動
撰文：鄧康翹
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秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟疑缺乏照顧而餓死，政府周一（25日）舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，提到4項措施，包括今日（26日）推出「照顧者支援專線：182183」。勞工及福利局局長孫玉菡今指，截至下午兩時，支援專線共收到127個電話，可見服務有需求，其中有些涉及查詢，有部份人情緒波動，亦有人表示希望局方提供暫託服務。
▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼
▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼
▼9月25日 「齊撐照顧者行動」起動禮▼
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