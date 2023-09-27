19年施政報告倡設大灣區港青創新創業基地聯盟　李家超：今年成立

行政長官李家超稱，為進一步支持香港初創團隊，今年內將會成立大灣區香港青年創新創業基地聯盟，邀請粵港兩地具代表性的機構，包括大學、非政府機構、創投基金等加入，建立一站式平台，支持大灣區城市創業的香港青年。



成立大灣區香港青年創新創業基地聯盟的構思早於2019年的施政報告已提出，以支援在人灣區內地城市創業的香港青年。民政及青年事務局局長麥美娟去年8月曾表示，局方稍後會啟動聯盟的籌備工作。據悉，聯盟會在今年12月正式成立。



李家超指今年內會成立大灣區香港青年創新創業基地聯盟，支援創業的本地青年（政府新聞處影片截圖）

2022年1月，政制及內地事務局局長曾國衛回應立法會議員質詢時，大灣區香港青年創新創業基地聯盟會邀請粵港兩地相關機構，包括具實力及有往績支持的雙創基地、大學、非政府機構、科研單位、專業團體、創投基金等加入，攜手建立一站式資訊、宣傳及交流的平台。聯盟成員及香港青年創業者代表會定期與粵港兩地政府會面，檢視雙創發展的最新情況，並聆聽持份者的訴求，處理創業者遇到的問題，總結經驗並完善機制，讓聯盟成為一個有效處理創業疑難的平台。

政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」建立一站式交流平台，協助大灣區創業青年。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

李家超今日出席大灣區青年企業家頒獎禮上表示，今年內會成立聯盟。他又指，粵港澳大灣區建設推動國家高質量發展，是香港未來發展的重點，亦是香港青年機遇所在，特區政府全力為青年在香港和大灣區城市創業提供到位的支援，推出大灣區青年創業資助計劃，及大灣區創新創業基地體驗資助計劃。

李家超又提到，中央上月公布河套規劃，推動大灣區創科高質量發展，特區政府將與深圳政府強強聯手，鼓勵更多企業家落戶深港科創合作區。