【施政報告2019】成立大灣區「創新創業基地聯盟」　 助青年創業

行政長官林鄭月娥今（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，新增「附篇」文件，提及多項涉及大灣區的新措施，包括將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」建立一站式交流平台，協助大灣區創業青年，青年代表會定期與粵港兩地政府會面。政府消息指，因內地各省市政策及優惠情況不同，希望有系統及完善平台為創業青年提供資訊，但細節未定。 此外，政府將為香港青年提供更多前往國際組織實習的計劃， 包括到「一帶一路」國家，如越南、東歐等國，以及聯合國難民處等。

政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」建立一站式交流平台，協助大灣區創業青年。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

新一份《施政報告》在與青年同行篇章提及，將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港兩地的雙創基地、大學、非政府機構、科研單位、專業團體、創投基金等，建立一站式交流平台，協助大灣區創業青年，而青年代表會定期與粵港兩地政府會面。消息人士指，早前已有非牟利機構（NGO）試行計劃，現正由有內地經驗或人脈的NGO，邀請創業青年加入，提供法律、住房、會計、人脈等協助，盼未來可推出跨NGO平台。不過，消息指，因內地各省市的優惠政策各異，基地聯盟需完善細節，故暫未定詳情。

消息人士預料，最快在2020年內成立該聯盟，屆時會與青年直接見面，亦會擴展到互聯網平台作溝通，以幫助創業青年擴展業務，為他們排難解紛。

報告又提及，為向香港青年提供更多前往國際組織實習機會，包括擴大「聯合國志願人員組織 — 香港大學生義工實習計劃」，如在聯合國難民署、聯合國糧食及農業組織、聯合國教科文組織等不同聯合國機構，提供職位。而「粵港澳大灣區香港青年實習計劃」下，則開設與創科有關的專項實習。消息指，因每年有3,800名港生出外實習，其中1,000人到大灣區，認為交流成熟，故推出在內地一線創科龍頭企業實習， 或由過往一個機構實習六周，改為一人到三間機構各實習兩周。此外，會推更多內地實習計劃，包括增加地點、延長實習時間或更深度的實習。

政府消息指，因內地各省市政策及優惠情況不同,希望有系統及完善平台為創業青年提供資訊，但細節未定。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

此外，政府擬放寬青年宿舍安排，容許青年宿舍租戶遞交或保留個人公屋申請，並保留在配額及計分制下繼續累積分數。而救世軍將於本年內在灣仔開始前期工程研究，預料可提供510個宿位。

政府亦會資助業界在深圳前海地區設立培育計劃，及舉辦交流活動，協助本港青年創業及初創企業在大灣區發展事業。消息指，項目由創意香港旗下的創意智優計劃作審批申請，今年3月批出近千萬元撥款，預料至明年9月可資助約50間初創公司等。計劃將於下月起開始。

林鄭月娥公布新一份施政報告，明確提出賦予市建局新任務。（余俊亮攝）

至於體育發展方面，政府將改良體育資助計劃，把60個體育總會資助總額由每年3億元增至5億元，按每年向康文署交報告情況批出。消息指，大型團體可有逾千萬元資助，較小型團體或有約百萬元，預料未來3至4年續步增加款項，讓體總可改善人手及員工待遇，及讓年紀小的運動員有更多出外比賽機會。

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